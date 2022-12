The following instruments on XETRA do have their first trading 07.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.12.2022Aktien1 FR001400AHX6 ABL Diagnostics S.A.2 FR001400DIY6 Cabasse S.A.3 NO0012595950 Dolphin Drilling AS4 FI4000533005 Koskisen Oyj5 FR00140085W6 MRM S.A.6 FR001400CM63 Oncodesign Precision Medicine S.A.7 US1628282063 Checkpoint Therapeutics Inc.8 CA5543247079 Macdonald Mines Exploration Ltd.Anleihen/ETF1 US26441CBV63 Duke Energy Corp.2 US26441CBW47 Duke Energy Corp.3 AT0000A31LT7 Erste Group Bank AG4 XS1940852145 Celestial Miles Ltd.5 XS2368569252 China CITIC Bank International Ltd.6 XS2085883119 China South City Holdings Ltd.7 XS2050594238 Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co. Ltd.8 XS1750975200 CIFI Holdings Group Co. Ltd.9 XS2038876558 FWD Group Ltd.10 XS2349205455 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.11 XS2468379297 Golden Wheel Tiandi Holdings Co. Ltd.12 XS2016768439 Greenland Global Investment Ltd.13 XS2344083139 Hilong Holding Ltd.14 XS2414130711 HKT Capital No. 6 Ltd.15 USY00284AX03 Hongkong Airport Authority16 XS2318334120 HPHT Finance [21] Ltd.17 XS2019586952 Huafa Group 2019 I Co. Ltd.18 XS2530437339 KWG Group Holdings Ltd.19 XS2530437172 KWG Group Holdings Ltd.20 XS2342977324 Mega Wisdom Global Ltd.21 XS2010044894 MHP Lux S.A.22 XS2175969125 NWD [MTN] Ltd.23 XS2348062899 NWD Finance [BVI] Ltd.24 XS2132986741 NWD Finance [BVI] Ltd.25 XS2351326991 PCPD Capital Ltd.26 XS2368566746 Pingan Real Estate Capital Ltd.27 XS1575957920 RH International Finance Ltd.28 XS2420457421 RongChangDa Development [BVI] Ltd.29 XS2031469732 Ronshine China Holdings Ltd.30 XS2219615957 Shui on Development Holding Ltd.31 XS1273034444 SSB No.1 PLC32 XS2183825681 Strategic International Group Ltd.33 XS1863988157 Tuspark Forward Ltd.34 XS2011786659 Tuspark Forward Ltd.35 XS2320776540 Yango Cayman Investment Ltd.36 XS2347769833 Yango Justice International Ltd.37 XS1898280711 Zhongyuan Bank Co. Ltd.38 GB00BP9NT744 DCM US Multi-Family Homes PLC39 DE000HLB42W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HLB79W3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HLB7812 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 XS2448410154 Municipality Finance PLC43 XS2553828372 Municipality Finance PLC44 XS2563002901 Municipality Finance PLC45 XS2470622460 Municipality Finance PLC46 XS2468519991 Municipality Finance PLC47 XS2468128025 Municipality Finance PLC48 XS2461967619 Municipality Finance PLC49 XS2448429097 Municipality Finance PLC50 XS2530490734 Nordic Investment Bank51 XS2547271994 Nordic Investment Bank52 XS2558411141 Nordic Investment Bank53 XS2501906627 Nordic Investment Bank54 IE0005TF96I9 VanEck Bionic Engineering UCITS ETF