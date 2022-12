Der DAX ist am Vortag wie erwartet unter den wichtigen 10er-EMA im Tageschart bei 14.401 Punkten gefallen. Per Börsenschluss notierte der DAX bei 14.343 Punkten und vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch erneut tiefer im Bereich von 14.280 Punkten. Zudem ist der S&P 500 in den USA ebenfalls weiter gefallen und hat nun erneut den 10er-EMA im Wochenchart bei 3.930 Punkten erreicht. Bricht der S&P 500 auch hier nach unten durch, würde ein ...

