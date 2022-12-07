DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 130 (133) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 8 (19) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 132 (140) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 170 (185) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 44 (42) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,30 (3,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 104 EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 625 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT HALEON AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 360 (298) PENCEBARCLAYS STARTET JDE PEET'S MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 40 EURBOFA SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 590 (610) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 640 (680) PENCE - 'BUY'JEFFERIES ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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