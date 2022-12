Das Angebot an Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen hat im dritten Quartal 2022 erstmals seit Ende 2019 wieder zugenommen. Gleichzeitig hat die Nachfrage am Immobilienmarkt nachgelassen.Zürich - Das Angebot an Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen hat im dritten Quartal 2022 erstmals seit Ende 2019 wieder zugenommen. Gleichzeitig hat die Nachfrage am Immobilienmarkt einer Studie zufolge nachgelassen. Dadurch hat sich der Preisanstieg etwas verlangsamt. Seit Jahren ist Wohneigentum knapp in der Schweiz. Und der Ausbruch der Corona-Krise 2020 hatte dies verschärft und zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...