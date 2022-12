Gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bringt Meta das VR-Headset Quest 2 nach Deutschland. Auch die Meta Quest Pro ist ab sofort zu haben. Meta will das Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland nicht verpassen und kommt gerade noch rechtzeitig mit einem neuen Angebot um die Ecke. Ab sofort ist die Meta Quest 2 auch in Deutschland verfügbar. Das VR-Headset ist über meta.com ab 449 Euro ...

