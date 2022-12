Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhungswartungen sind zuletzt etwas größer geworden, was den robusten Konjunkturzahlen vor allem in den USA zugeschrieben werden darf, so die Analysten der Helaba.Zudem hätten Vertreter der Notenbanken immer wieder deutlich gemacht, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. So habe EZB-Chefvolkswirt Lane davon gesprochen, dass weitere Schritte notwendig seien, wenngleich schon viel getan worden sei und sich die Inflation in der Eurozone wahrscheinlich dem Höhepunkt nähere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...