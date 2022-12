Vaduz (ots) -Der Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" geht in die nächste Runde. Im Zentrum der Jurierung steht dabei nicht der Inhalt der Publikation, sondern das vorbildlich gestaltete Buch.Am Wettbewerb können Buchgestalterinnen und Buchgestalter sowie die an der Buchproduktion beteiligten Institutionen und Firmen teilnehmen. Die Anmeldung kann durch Gestalterinnen und Gestalter, Druckereien, Buchbindereien oder Verlage erfolgen. Mindestens einer der beteiligten Partner muss in Liechtenstein tätig sein, bzw. liechtensteinische/r Gestalter/in sein. Zugelassen zum diesjährigen Wettbewerb sind Bücher, die im Jahr 2022 erschienen sind. Massgebend für die Beurteilung der eingereichten Titel sind die Idee und Konzeption, die Gestaltung (Grafik, Bild, Satz), die Typografie, die Qualität des Druckes, die Qualität des Einbandes, die verwendeten Materialien und der Gesamteindruck.Der nationale Wettbewerb ist gleichzeitig auch Ausscheidung für die Teilnahme Liechtensteins am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" in Leipzig. Alle Bücher, welche von der Jury das Prädikat "Ausgezeichnet" erhalten, werden zur Jurierung eingereicht und von der Stiftung Buchkunst an den Buchmessen von Leipzig und Frankfurt ausgestellt.Anmeldeschluss für den nationalen Wettbewerb ist der Dienstag, 3. Januar 2023.Wettbewerbsreglement und Teilnahmeformular können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert oder unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Amt für KulturSonja NäscherT +423 236 63 52Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100899804