Gestern drückten erneute Zinssorgen auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. So ging es für den DAX um rund 0,7 Prozent abwärts. Damit schloss er bei 14.343 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...