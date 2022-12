Vor gut zwei Jahrzehnten übernahm er das Präsidium der SVP Uetendorf, jetzt hat er seine lange Polit-Karriere gekrönt.Bern - Vor gut zwei Jahrzehnten übernahm er das Präsidium der SVP Uetendorf, jetzt hat er seine lange Polit-Karriere gekrönt: Der 55-jährige Berner Nationalrat Albert Rösti ist am Mittwoch in die Landesregierung gewählt worden. Rösti wuchs als Jüngster einer Bergbauernfamilie in Kandersteg auf. Er liess sich zum Ingenieur Agronom ausbilden und erwarb den Doktortitel an der ETH Zürich.

