SRH AlsterResearch nimmt Coverage von Eurobattery Minerals AB auf Stockholm, 07. Dezember 2022 - Die Analysten von SRH AlsterResearch haben die Coverage von Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM , "Eurobattery" oder "das Unternehmen") neu aufgenommen. Die unabhängigen Analysten haben für die Aktie des auf den verantwortungsvollen Abbau von Batteriemineralen fokussierten Junior-Miners eine spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von SEK 12,25 ausgebeben. Beim aktuellen Kurs von SEK 4,73 entspricht das einem Kurspotenzial von 159 %. Das korrespondierende Kursziel in Euro umgerechnet beläuft sich auf der Basis eines Wechselkurses von EUR 0,0918 je SEK auf EUR 1,12 (akt. Aktienkurs: EUR 0,43). Die Einschätzung basiert auf der guten Positionierung von EBM, um von der rasant steigenden Nachfrage nach Mineralien wie Nickel, Kobalt oder Kupfer zu profitieren, welche für die Elektrifizierung der weltweiten Automobilindustrie unverzichtbar sind. EBM wird dank der hohen prognostizierten Mineralvorkommen diese Nachfrage bedienen können. Die Berechnung des Kursziels basiert auf einer Post-Money-Bewertung unter Berücksichtigung der aktuell laufenden Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu SEK 50 Mio., die dafür vorgesehen ist, den Anteil an der Hauptressource Hautalampi auszubauen. Die Einschätzung der Analysten berücksichtigt bisher nur den bestehenden 40%-Anteil an Hautalampi. Der im Zuge der Kapitalmaßnahme zu erwartende Ausbau der Beteiligung bietet folglich weiteres Upside-Potenzial. In seiner Initial-Studie hob AlsterResearch hervor, dass sich die Projekte von EBM ausschließlich in Tier-1-Ländern wie Schweden, Finnland und Spanien befinden. Ethische, rückverfolgbare und umweltfreundliche Aspekte machen EBM zu einer idealen ESG-konformen Anlage und ergänzen das positive Gesamtbild der Analysten. Zudem hat EBM eine starke Erfolgsbilanz bei der Erhöhung der Mineralienschätzungen von Vorzeigeprojekten. Das spreche eindeutig für die Qualität und die Beurteilungsfähigkeit des EBM-Managements. Ein mitentscheidendes Kriterium für die positive Einschätzung der Analysten ist die Tatsache, dass die Hauptressourcen von EBM in Hautalampi, Finnland, als "gemessene Ressourcen" mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 % der Ressourcenverfügbarkeit und -reinheit kategorisiert sind und diese bereits die Machbarkeitsstufe erreicht haben. Das hebe EBM von anderen Bergbauunternehmen ab, die über weniger ausgereifte und damit weniger wahrscheinliche Bergbauressourcen verfügen. Die detaillierte Research Studie steht auf der Website der Eurobattery Minerals AB unter folgendem Link als Download zur Verfügung: https://eurobatteryminerals.com/pdf/alsterresearch-initiation-eurobattery-minerals.pdf. Über AlsterResearch AG

AlsterResearch AG ist ein bankenunabhängiges Researchhaus, welches sich auf die Analyse und Vermarktung börsengelisteter deutscher sowie ausgewählter europäischer Aktien fokussiert. Die gesamte Coverage von knapp 100 Unternehmen kann über den frei zugänglichen digitalen ResearchHub (www.research-hub.de) abgerufen werden. Zielgruppe sind insbesondere Boutiquefonds, Family Offices sowie Vermögensverwalter im In- und Ausland, welche heutzutage aufgrund von Regularien (z.B. MiFiD II) von professionellem Research abgeschnitten sind. Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

