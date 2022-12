Selten war das Eigenkapitalforum so gut besucht wie nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall der Präsenzveranstaltungen. Welche Small-Cap-Aktien mit Kurspotenzial Investoren und Anleger besonders begeistert haben, erfährst Du im neuen Video von SD TALK. Das Jahr 2022 dürfte in vielerlei Hinsicht in die Geschichtsbücher eingehen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hat nicht nur auf geopolitischer Ebene weitreichende Konsequenzen, ...

