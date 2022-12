Mannheim (ots) -Nach dem Audit des TÜV SÜD erhielt die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) in Mannheim das Zertifikat für Klimaneutralität nach PAS 2060."Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer Geschäftsstrategie und es freut mich sehr, dass unsere Bestrebungen nun unabhängig geprüft und auditiert wurden." so der Vorstandssprecher, Ralf Beißer.Die Klimabilanz der NRV für das Jahr 2021 weist Emissionen von 108 Tonnen CO2 aus und die weitere Reduzierung wird durch die NRV in den kommenden Jahren konsequent verfolgt werden.Berücksichtigt werden dabei insbesondere die Reduzierung des Strom- und Gasverbrauchs, der Ressourcen schonende Umgang mit Wasser und Abwasser, auf die Klimabilanz einzahlende Maßnahmen rund um das Thema Dienst-Reisetätigkeit sowie die weitere Digitalisierung bei der Kommunikation, um den Verbrauch von Papier- und anderen Druckerzeugnissen zu senken. Weitere Maßnahmen bei der Abfallwirtschaft senken das Müllaufkommen und erhöhen das Recycling. Selbstverständlich sind der Einsatz von recycelten Produkten in allen Bereichen, wie z.B. beim Druckerpapier oder Hygieneartikeln für die Belegschaft. Es wird ausschließlich Ökostrom ohne CO2-Emissionen eingekauft. Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten reduziert die CO2-Belastung durch eingesparte Arbeitswege der Mitarbeitenden. Darüber hinaus sind diverse Online-Meeting-Tools über alle Firmenbereiche im Einsatz, um sinnvoll die Anzahl der Dienstreisen zu reduzieren.Unterstützung von KlimaschutzprojektenDie verbleibenden CO2-Emissionen werden durch den Erwerb entsprechender Zertifikate kompensiert. Damit unterstützt die NRV mehrere nationale und internationale Klimaschutzprojekte. Es geht dabei um die Aufforstung von Natur- und Regenwäldern in PACAJAI, aber auch direkt im nahegelegenen Schwarzwald, beispielsweise durch Pflanzung von heimischen Baumarten auf Kahlflächen oder Anbringung von Verbiss-Schutzvorrichtungen gegen Wildtiere.Die NRV verfolgt das Ziel, die CO2-Emessionen zukünftig noch weiter und nachhaltig zu senken. "Wir achten schon lange auf den Umgang mit Ressourcen und optimieren stetig in allen Unternehmens-Bereichen, um unseren Beitrag für eine bessere Klimabilanz zu leisten." betont Beißer.Pressekontakt:Ines Stuermerines.stuermer@nrv-rechtsschutz.deOriginal-Content von: Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67125/5388582