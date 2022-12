EUR/USD erreicht wichtiges Kursziel von Sven Weisenhaus Die Aktienmärkte stecken weiterhin in ihrem Dornröschenschlaf. Etwas mehr Bewegung herrscht dagegen derzeit an den Devisenmärkten. So konnte der EUR/USD zum Beispiel jüngst auf ein neues Hoch in der laufenden Kurserholung steigen (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart). Dabei überwand der Wechselkurs nicht nur die vorherigen Hochs und damit die wichtige Abwärtstrendlinie (dick rot) deutlich, sondern auch die ehemalige Unterstützungszone (grüner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...