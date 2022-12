Die Vereinigte Bundesversammlung hat am Mittwoch die jurassische SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider zur Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga gewählt.Bern - Die Vereinigte Bundesversammlung hat am Mittwoch die jurassische SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider zur Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga gewählt. Baume-Schneider setzte sich im 3. Wahlgang mit dem knappesten Mehr von 123 Stimmen gegen die Basler Ständerätin Eva Herzog. Folgt in Kürze mehr…

