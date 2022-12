auto-schweiz / Schlagwort(e): Sonstiges

auto-schweiz gratuliert Albert Rösti zur Wahl in den Bundesrat



07.12.2022 / 10:47 CET/CEST



Bundesratswahlen vom 7. Dezember 2022 Bern, 7. Dezember 2022 Die Vereinigte Bundesversammlung hat heute auto-schweiz-Präsident Albert Rösti in den Bundesrat gewählt. Die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure gratuliert Albert Rösti sehr herzlich zur Wahl und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei der Ausübung seines Amtes. Im Namen aller Mitglieder bedankt sich der Vorstand von auto-schweiz beim künftigen Mitglied der Landesregierung für seinen Einsatz für die Schweizer Automobilbranche. Albert Rösti war seit 1. Juni 2022 Präsident von auto-schweiz und hatte damit den Vorsitz des Vorstands inne. Aufgrund seiner Wahl in den Bundesrat wird er dieses Amt nicht über das Jahresende hinaus ausüben können. Der Vorstand von auto-schweiz ist Albert Rösti für die geleistete Arbeit sehr dankbar und wird nun die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger aufnehmen. Auch der gewählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gratuliert auto-schweiz herzlich zur Wahl und wünscht alles Gute für die künftige Aufgabe. Medienmitteilung als PDF Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

christoph.wolnik@auto.swiss

