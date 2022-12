AlsterResearch nimmt die Coverage der Eurobattery Minerals AB (EBM) mit dem Anlageurteil "Speculative BUY" und einem Kursziel von SEK 12,25 (unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung) in ihre Coverage auf. Das Aufwärtspotenzial beträgt somit ca. 160%. Als Junior-Bergbauunternehmen ist EBM gut positioniert, um von der rasant steigenden Nachfrage nach Rohstoffen (Nickel, Kobalt, Kupfer) zu profitieren, die für die elektrische Revolution in der globalen Automobilindustrie unverzichtbar sind. Die Projekte der EBM befinden sich ausschließlich in Tier-1-Ländern wie Schweden, Finnland und Spanien - ein wichtiges Argument angesichts der Re-Integration der Lieferketten und der Bestrebungen der EU, sich bei kritischen Rohstoffen unabhängig zu machen. Darüber hinaus untermauern Themen wie Rückverfolgbarkeit sowie umweltfreundliche Aspekte die Equity Story, was EBM zu einem idealen ESG-konformen Investment macht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Eurobattery%20Minerals%20AB





EUROBATTERY MINERALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de