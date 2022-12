Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Zinskurven in den USA und Europa invertieren immer stärker und senden damit zunehmende Rezessionssignale, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Ein Soft-Landing der Konjunktur werde damit unwahrscheinlicher. Strukturelle Gründe, wie tiefe Verschuldungsquoten, solide Arbeitsmärkte und hohes Konsumpotenzial, würden aber auf eine nur milde Rezession hindeuten. Auf jeden Fall zeichne sich ein weiterer Rückgang der Unternehmensgewinne ab. Haupttreiber für die konjunkturelle Abkühlung sei die weiterhin global äußerst restriktive Geldpolitik mit zunehmend unerwünschten Nebenwirkungen, die sich auch an den Finanzmärkten zeigen würden. Die Geldpolitik wirke aber zunehmend dämpfend auf die Inflationsentwicklung und verstärke indirekt deflationäre Faktoren. Auch die Inflationserwartungen würden tief bleiben und damit den Notenbanken einen wieder größeren Handlungsspielraum eröffnen. ...

