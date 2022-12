Der Batteriezellenhersteller Envision AESC hat offiziell den Bau einer weiteren Fabrik in den USA angekündigt. 810 Millionen US-Dollar fließen in den Bau des neuen Werks mit einer angestrebten Jahreskapazität von 30 GWh in Florence im US-Bundesstaat South Carolina. Der Bau hatte sich jedoch angekündigt. Envision AESC wird aus der neuen Fabrik wie berichtet das BMW-Werk Spartanburg mit Rundzellen beliefern, ...

