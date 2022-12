Villach (ots) -Unter dem Titel "Wintersonne" präsentieren Österreichs Wanderdörfer seit vier Jahren die schönsten Alternativen zum klassischen Pistenspaß. Ganz im Einklang mit der Natur und ganz ohne Skiticket werden Winterwanderwege, Schneeschuhrouten und Skitouren in 16 Winterdörfern vorgestellt.Auf den Spuren der WintersonneWenn die Temperaturen vor Kälte klirren, sich eine weiße Decke über den bunten Herbst gelegt hat und die Tage mit wenigen Stunden auskommen müssen, ist sie von unschätzbarem Wert: die Wintersonne. In den städtischen Tälern schwerer zu finden als auf der Höh', suchen wir sie, um unsere strapazierten Vitamin D-Speicher mit den nährenden Sonnenstrahlen zu füllen.Ganz im ZeitgeistKlassischerweise denken wir jetzt an die perfekten Pisten der österreichischen Skigebiete, topmoderne Liftanlagen und alles, was zu einem gelungenen Skiurlaub dazugehört. Mit den Themen unserer Zeit im Hinterkopf wollen viele Menschen nicht nur ihr eigenes Konto, sondern auch die Umwelt schonen. All jenen helfen Österreichs Wanderdörfer mit ihrem Portal "Wintersonne". Egal ob bei einer Winterwanderung, einer Skitour oder einer Schneeschuhwanderung - hier wird nur eigene Energie verbraucht und gleichzeitig Lebensglück geschöpft. Und für all das braucht es nicht einmal ein Ticket.16 Winterdörfer für Ruhe und EntspannungFür die Plattform Wintersonne wurden 16 Winterdörfer ausgewählt, die besonderes Augenmerk auf den sanften Wintertourismus legen. Skifahren spielt zwar in den meisten Regionen nach wie vor eine zentrale Rolle, doch die Winterdörfer bieten zusätzlich Erholung und Ruhe inmitten der Natur abseits der Pisten, Liftschlangen und Menschenmengen.Wintersonne-AdventkalenderAls Tipp für alle, die es besonders preiswert mögen: Aktuell gibt es hinter jedem Türchen des Wintersonne-Adventkalenders (https://www.ots.at/redirect/wanderdoerfer4) Traumurlaube in Österreichs Wanderdörfern oder andere tolle Preise zu gewinnen - mitspielen lohnt sich!Noch mehr Inspiration für eine winterliche Auszeit gibt es unter: wanderdoerfer.at/wintersonne (https://www.ots.at/redirect/wanderdoerfer5)Finde die Wintersonne Entdecke unsere Winterdörfer (https://www.wanderdoerfer.at/wintersonne/?utm_source=apa&utm_medium=presseaussendung&utm_campaign=wintersonne)Pressekontakt:Martin Maria Tändl, MA+43 (0) 4242 / 25 75 31martin.taendl@wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/5388750