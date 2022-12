ChatGPT wird zum potenziellen Konkurrenten für Google & Webinar am heutigen Abend

Werbung



Eine neue Anwendung versetzt die KI-Branche in Aufruhr. Außerdem: Auch das Depot winterfest machen - wie, erklärt Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß in unserem heutigen Webinar.



Bekommt Google nun Konkurrenz? Der Gedanke liegt nicht fern, wenn man sich die Nutzerzahlen und das Konzept des neuen Chatbots ChatGPT anschaut. In weniger als einer Woche konnte das Bot die Nutzerzahl von 1 Million knacken und sorgt in der KI-Branche aktuell für Wirbel. Dabei ist die Idee hinter ChatGPT so einfach wie praktisch - eine KI, die wie ein automatisierter Kundensupport aufgebaut ist. So können Nutzerinnen und Nutzer das Programm per Chat um eine Internetsuche bitten oder eine Zusammenfassung eines Textes erfragen. Der Entwickler OpenAI hat die Anwendung aktuell in die Feedback-Phase gegeben und Interessierte können das Ganze kostenlos testen. Mit Sorge blickt das Suchmaschinenmonopol Google auf die Entwicklung des neuen Konkurrenten. Denn ChatGPT geht ein Problem an, an dem der Internetkonzern seit je her arbeitet - das genaue Erkennen und konkrete Zuordnen von Suchanfragen. So bleibt abzuwarten wie die Google-Mutter Alphabet auf die neue KI-Anwendung reagiert.





Das Jahr neigt sich dem Ende und vereinzelt sind auch schon die ersten Schneefälle hierzulande zu beobachten. Doch auch an den Kapitalmärkten liegt ein turbulentes Jahr hinter uns. Grund genug, auch sein Depot winterfest zu machen - durch Absicherungsstrategien. Wie dies genau aussehen könnte, ist Thema des heutigen Webinars mit dem Titel "Wie Sie ihr Depot winterfest machen - Absicherungsstrategien in der Praxis". Unser Referent Julius Weiß wird mit Ihnen einen Blick auf verschiedene Strategien zur Depotabsicherung werfen und was es dabei zu beachten gilt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



