Köln (ots) -



Im Zuge der bundesweiten Reichsbürger-Razzia wurde auch bei einer Sachbearbeiterin der Polizei in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Das erfuhr der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) aus Sicherheitskreisen. Festgenommen wurde die Frau nicht. Offenbar scheint sie eher am Rande der Terror-Vereinigung mitgewirkt zu haben. Die Bundesanwaltschaft hat demnach vier Objekte in NRW in Minden-Lübbecke, Krefeld und im Rhein-Erft-Kreis durchsuchen lassen.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5388756

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de