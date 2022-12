Mit dem "Autumn Release" der Shippeo-Plattform gehen zugleich wichtige Verbesserungen für die Ocean Visibility-Lösung einher, einschließlich einer neuen Port Insights-Engine

Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit Searoutes, die zuverlässige Berechnungen von CO2-Emissionen auf globaler Ebene für sämtliche Transportmodi ermöglicht

Weitere Innovationen der Plattform kommen der Verbesserung der Datenqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems der Supply Chain zugute

Shippeo, ein der führenden Anbieter für globale und multimodale Transporttransparenz, kündigte auf seiner Veranstaltung Visibility Now!in Paris weitreichende Plattformverbesserungen als Bestandteil seines besonders umfangreichen Autumn Release 2022 an. Das Update bringt mitunter eine Reihe neuer, bahnbrechender Funktionen für die Ocean Visibility-Lösung mit sich und mithilfe des Spezialisten Searoutes, eine präziserer Berechnungen der CO2-Emissionen. Darüber hinaus enthält das Update noch eine Reihe allgemeiner Verbesserungen, die die Datenqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems der Supply Chain deutlich verbessern.

"Wir wissen, dass die Widerstandsfähigkeit der Supply Chain für Führungskräfte in der Lieferkette an erster Stelle steht und dynamische, operative Transparenz die Grundlage für Widerstandsfähigkeit bildet", erläutert Anand Medepalli, Chief Product Officer bei Shippeo das jüngste Update. "Unser aktuelles Plattform-Release bietet eine Reihe spannender Funktionen und Möglichkeiten, die Unternehmen die erforderlichen Tools und das Know-How an die Hand geben, schnellere Entscheidungen zu treffen, Störungen abzumildern und mit Handelspartnern in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise wird allen Beteiligten entlang der Lieferkette ermöglicht, die für sie profitabelsten, nachhaltigsten und widerstandsfähigsten Supply Chains entwerfen, planen und betreiben zu können."

"Die aktuell enormen Herausforderungen und Unsicherheiten in Bereich der Seeschifffahrt, ergänzt um den stetig wachsende Druck auf Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften, sind unsere Motivation für die jetzt im Rahnen des "Autumn Release" vorgestellten Innovationen und dienen dem Zweck, unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten. Wir wissen, dass Shippeos Wert vor allem darin besteht, eine zuverlässigeVisibility-Plattform mit starkem Carrier-Netzwerk und qualitativ hochwertigen Visibility-Daten, die aussagekräftige Erkenntnisse mit intuitiver User-Experience verbindet, zu liefern und genau darauf hat sich unser Produktteam 2022 konzentriert."

Die Freigabe dieser Pressemitteilung in Originalsprache ist die einzig offizielle und genehmigte Fassung. Die hier erfolgte Übersetzung dient lediglich als Hilfsmittel und bedarf des Abgleichs mit der Originalfassung des Textes, welche ausschließlich als rechtsgültige Fassung dieser Pressemitteilung heranzuziehen ist.

