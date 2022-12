Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -Italien, wo Weihnachten "dolce" ist.Eine Rückkehr zu den Ursprüngen mit klar erkennbaren traditionellen Aromen. Dies ist der Trend für das nächste Weihnachtsfest in Bezug auf Desserts, die vom SIGEP OBSERVATORY der Italian Exhibition Group entdeckt wurden, einem Unternehmen, das vom Vorsitzenden Lorenzo Cagnoni und CEO Corrado Peraboni geleitet wird und zu den führenden Akteuren auf dem Gebiet weltweiter Handelsmessen zählt.The Observatory sprach mit den weltberühmten Meisterkonditoren Iginio Massari, Roberto Rinaldini, Sal De Riso und Alessandro Dalmasso sowie der Königin der Backwaren, Sonia Balacchi, die seit jeher mit der Sigep (https://en.sigep.it/) verbunden sind, der internationalen Veranstaltung für Speiseeis, Gebäck, Schokolade, Konditorei und Kaffee, die unter der Leitung von Group Exhibition Manager Flavia Morelli vom 21. bis 25.Januar 2023 im Rimini Expo Centre in Italien stattfindet.Die Panettone ist der unbestrittene König der Weihnachtstafel.Laut dem berühmten, in Brescia geborenen Iginio Massari entscheiden sich 70 % der Kunden für die Einfachheit und Klarheit des klassischen Rezepts. Dagegen bietet Roberto Rinaldini "Solidaritätspanettoni" mit der Rise Together Foundation an. Für Salvatore De Riso sind Spezialitäten aus der Region Kampanien noch immer ein absolutes Muss, aber es gibt nicht weniger als 16 verschiedene Panettone-Kuchen in seinen Konditoreien.Die neuesten Kreationen von Alessandro Dalmasso, seine Pangianduja and Panettone Piemontese, bezeugen die charakteristische Eigenart seines Landes.Nicht zuletzt schlägt Sonia Balacchi, die erste Königin der Backwaren des Jahres 2012, eine köstliche Weihnachtspanettone in Form einer flambierten Eisbombe vor.FOKUS AUF SIGEP und A.B. Tech Expo 2023 Datum: 21. bis 25. Januar 2023; Organisation: Italian Exhibition Group S.p.A.; Ausgaben: 44. Sigep und 7. A.B. Tech Expo; Häufigkeit: jährlich; Veranstaltung: internationale Handelsmesse; Eintritt: nur für den Handel; Informationen: https://en.sigep.itFOKUS AUF ITALIAN EXHIBITION GROUP Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine Aktiengesellschaft, die an der Euronext Milan notiert ist, einem geregelten Markt, der von der Borsa Italiana S.p.A. organisiert und verwaltet wird, ist im Laufe der Jahre mit ihren Einrichtungen in Rimini und Vicenza landesweit führend in der Organisation von Messen und Konferenzen geworden. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland - auch durch Joint Ventures mit globalen oder nationalen Organisatoren in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in China, Mexiko, Deutschland, Singapur und Brasilien, um Beispiele zu nennen - hat sich das Unternehmen mittlerweile unter den führenden europäischen Betreibern in der Branche positioniert.Kontakt:, Press Office Manager: Marco Forcellini, marco.forcellini@iegexpo.it: Silvia Giorgi, silvia.giorgi@iegexpo.it, Tel. +39-0541-744814Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1962420/Balacchi_Panettone_Christmas_Ice.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigep-observatory-zu-weihnachten-2022-massari-rinaldini-de-riso-die-stimmen-der-besten-italienischen-konditoren-fur-die-festliche-tafel-301696911.htmlOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129776/5388840