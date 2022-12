ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GSK nach einem Gerichtsspruch zu angeblichen Krebsrisiken des Medikaments Zantac auf "Sell" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten nannte die Entscheidung des Gerichts in Florida "eindeutig eine positive Entwicklung für die Beschuldigten". Anwälte der Kläger hätten allerdings eine große Zahl von Klagen vor staatlichen Gerichten geltend gemacht, vor allem in den Bundesstaaten Kalifornien und Delaware. Anhörungen in Kalifornien sollen demnach Ende Januar beginnen, schrieb Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ob die Entscheidung in Florida quasi als Blaupause auch für Kalifornien angesehen werden könne, sei unklar, weil die jeweiligen rechtlichen Standards unterschiedlich seien./bek/ck



ISIN: GB00BN7SWP63

