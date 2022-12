GENF (dpa-AFX) - Die Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen für den Flugbetrieb macht große Sprünge - wenn auch auf noch kleinem Niveau. In diesem Jahr habe sich die Produktion im Jahresvergleich mindestens verdreifacht, auf 300 Millionen Liter, berichtete der Dachverband vieler Fluggesellschaften, IATA, am Mittwoch in Genf. Optimistische Schätzungen gingen von 450 Millionen Liter aus. Der Verband hält es für möglich, dass bis 2030 schon hundertmal so viel produziert wird.

Die Airlines wollen als Klimaschutzbeitrag bis 2050 Netto-Null-Emissionen aus ihrer Betriebstätigkeit erreichen. Das soll zu 65 Prozent über alternative Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel/SAF) erreicht werden. Dafür wären nach IATA-Angaben im Jahr 450 Milliarden Liter nötig - mehr als tausendmal so viel, wie 2022 produziert wurde. SAF kann aus Biomasse wie bestimmten Pflanzen hergestellt werden. Weil die Anbauflächen aber eine Konkurrenz für die Nahrungsmittelproduktion sind, wird das Biokerosin der zweiten Generation etwa aus Müll, Holzresten, Altöl oder Fetten hergestellt.

"Regierungen (...) müssen nun umfangreiche Anreize für die SAF-Produktion schaffen", forderte IATA-Generaldirektor Willie Walsh. "Die Luftfahrt braucht dies, um sich zu dekarbonisieren." Weltweit seien 450 000 kommerzielle Flüge mit SAF absolviert worden. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie gab es in einem einzigen Jahr knapp 40 Millionen kommerzielle Flüge./oe/DP/stw