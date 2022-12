München (ots) -Die SOS-Kinderdörfer weltweit verleihen beim 38. DOK.fest in München 2023 wieder den SOS-Dokumentarfilmpreis. Mit dem Preis werden Filmemacher ausgezeichnet, die die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Kindern in ihren Filmen thematisieren.Für das 38. DOK.fest München suchen wir herausragende nationale und internationale Dokumentarfilme ab einer Länge von 52 Minuten, die nach dem 01. Januar 2022 fertiggestellt und in Deutschland weder im Kino noch im Fernsehen gezeigt oder auf einer Onlineplattform frei zugänglich gemacht worden sind. Premieren werden bevorzugt.Einreichschluss: 16. Dezember 2022Ziel ist es, den Blick von Filmemachern und der Öffentlichkeit stärker auf das kulturelle Umfeld zu lenken, in dem Kinder aufwachsen. Der SOS-Dokumentarfilmpreis ist mit 3000 Euro dotiert. Er wird gestiftet von B.O.A. Videofilmkunst, München.2022 wurde der Film CHILDREN OF THE MIST, ausgezeichnet, Debütfilm der Vietnamesin Diem Ha Le. Sie erzählt darin von der 13-jährigen Di, Tochter einer Hmong-Familie in Nordvietnam: Diese wächst heran mit Lippenstift, Selfies, Social Media - und der archaischen Tradition, dass Mädchen beim Neujahrsfest von Jungen geraubt werden. Auch wenn Kinderhochzeiten gesetzlich inzwischen verboten sind: Nach einem kurzen Flirt wird Di tatsächlich von einem Jungen gekidnappt. Keinesfalls will sie ihn heiraten, sie will weiter zur Schule gehen und wehrt sich buchstäblich mit Händen und Füßen - während die Familien der Kinder über die Hochzeit verhandeln.Das DOK.fest München ist eines der großen Dokumentarfilmfestivals in Europa und findet vom 03.-14. Mai 2023 im Kino stattWeitere Fragen an:Christine KehrerHead of TV/VideoSOS-Kinderdörfer weltweitRidlerstraße 55, 80339 MünchenTel.: +089/179 14-262christine.kehrer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.dePressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5388874