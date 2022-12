Die Anleger halten sich bei Investitionen zurück - wie geht man als Anbieter damit um?? Jens Freudenberg, Geschäftsführer der BVT-Unternehmensgruppe, erläutert im One-On-One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, wie sein Unternehmen mit der Zurückhaltung der Kunden umgeht, welche Produkte gut gehen und was in den USA anders ist als in Deutschland. Initiatoren-Loge 2022 - Zurückhaltung bei Beteiligungen. meingeldmedien oneonone investment immobilien initiatoren-loge

