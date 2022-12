Beijing, China (ots) -Die Olympischen Winterspiele in Beijing sind vorbei, aber die Leidenschaft der Menschen für den Wintersport hat nicht im Geringsten nachgelassen.Zhou Yunjie ist ein Torwart des Eishockeyteams "Beijing 1979". Die meisten Spieler dieser Mannschaft sind heute schon über 60 Jahre alt und viele von ihnen haben als Schüler an der Sportschule Shichahai in Beijing begonnen. Sie begannen also schon in jungen Jahren mit dem Eishockeytraining und widmeten einen Großteil ihrer Zeit dem harten Training auf dem Eis. Diese harte Arbeit zahlte sich 1979 endlich aus, als die Amateurmannschaft den sechsten Platz in der Nationalen Jugendeishockeyliga belegte. Für viele war das damals eine riesige Überraschung.Im selben Jahr musste sich die Mannschaft jedoch leider aus verschiedenen Gründen auflösen. Zhou Yunjie und seine Mannschaftskameraden trennten sich und verfolgten fortan unterschiedliche Karrieren.In diesem Video erzählt Zhou, wie er mit seinen alten Teamkollegen später wieder zusammenfand, um erneut Eishockey zu spielen, nachdem er von Chinas Plänen erfahren hatte, die Olympischen Winterspiele in Beijing auszurichten."Als ich das erste Mal die Ausrüstung anlegte, um mit meinen alten Freunden Eishockey zu spielen, habe ich tatsächlich geweint", berichtet Zhou Yunjie in dem Video. Um dieses Wiedersehen angemessen zu würdigen, nannten sie das Team "Beijing 1979". Dieser Name soll einen Neuanfang für sie symbolisieren.Zhou und seine Mannschaftskameraden schwören, dass sie ihre Eishockeyträume auch weiterhin verfolgen werden.Ansprechpartnerin:Jane ChengTel: 008610-68996566Email-Adresse: 1163514639@qq.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5388907