BERLIN/BRÜSSEL/SEATTLE (IT-Times) - Die E-Commerce Plattform Amazon muss sich neben den USA auch in anderen Regionen mit Wettbewerbsbehörden auseinandersetzen, nun konnte offenbar eine Einigung in der EU erzielt werden. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) erzielt offenbar eine Einigung mit Regulierungsbehörden...

Den vollständigen Artikel lesen ...