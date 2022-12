Die neuen Liegenschaften befinden sich hauptsächlich in den wirtschaftsstarken Regionen Zürich (44% des Marktwertes) und Genfersee (20%), sowie in den Regionen West- (22%) und Nordwestschweiz (13%).Zürich - Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties plant per 15. Dezember 2022 den Erwerb eines hochwertigen Immobilienportfolios der Swiss Life AG. Die 15 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 241,7 Millionen sollen die Core-Strategie des Immobilienfonds bestärken. Die neuen Liegenschaften befinden sich hauptsächlich in den wirtschaftsstarken Regionen Zürich (44% des Marktwertes) und...

