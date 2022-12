DWS Aktie zu billig? Niedriges KGV (8,1) und hohe Dividendenrendite (6,3%) scheinen allein nicht genug für eine Fortsetzung der seit den Oktobertiefs bei rund 23,00 EUR geshenen Kurserholung auf aktuell 31,66 EUR (12:05 Uhr). Dafür braucht es Perspektive. Und die liefert DWS jetzt. Und hier bedient die DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) eigentlich alle Themen, die gerade populär sind: Kosteneinsparungen, Fokussierung auf Wachstumsfelder. in denen man bereits stark ist, Digitalisierung, Energietransformation-Finanzierung, Blockchain und dazu noch eine fette Sonderausschüttung in 2024. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...