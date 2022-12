DJ Volkswagen will in Wolfsburg Elektro-SUV fertigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will in den kommenden Jahren das Stammwerk in Wolfsburg auf den Produktionsstart für weitere Elektromodelle vorbereiten. Im ersten Schritt wird die Marke bis Anfang 2025 rund 460 Millionen Euro in das Werk am Konzernsitz investieren, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Investitionen sollen vor allem in die Vorbereitungen für die Produktion des neuen ID.31 fließen, der ab 2023 vom Band laufen soll. Zudem kündigte Markenchef Thomas Schäfer während der Betriebsversammlung für Wolfsburg ein zusätzliches vollelektrisches Modell im boomenden SUV-Segment an.

"Als weiterer Eckpfeiler für den Standort Wolfsburg kommt anschließend das Fahrzeugprojekt Trinity hinzu", so VW weiter. Grundlage werde die zukünftige konzernweite Einheits-Fahrzeugplattform SSP (Scalable Systems Platform) sein. Spätestens Ende 2033 werde die Marke Volkswagen in Wolfsburg wie in all ihren anderen europäischen Werken ausschließlich Elektroautos bauen.

