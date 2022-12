DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:14 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.927,75 -0,4% -17,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.488,25 -0,7% -29,5% Euro-Stoxx-50 3.920,57 -0,5% -8,8% Stoxx-50 3.756,43 -0,5% -1,6% DAX 14.280,75 -0,4% -10,1% FTSE 7.518,06 -0,0% +1,9% CAC 6.656,05 -0,5% -7,0% Nikkei-225 27.686,40 -0,7% -3,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 142,51 -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,52 74,25 +0,4% +0,27 +7,6% Brent/ICE 79,34 79,35 -0,0% -0,01 +9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 141,33 138,49 +2,1% +2,84 +116,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,55 1.770,08 +0,1% +1,48 -3,2% Silber (Spot) 22,38 22,18 +0,9% +0,20 -4,0% Platin (Spot) 992,10 991,70 +0,0% +0,40 +2,2% Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,9% -0,03 -14,3%

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert, nachdem zuletzt Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung die Preise deutlich belastet hatten. Die am späten Dienstagabend vorgelegten API-Daten hatten indessen einen erneuten starken Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 6,4 Millionen Barrel aufgezeigt. Der Preise für die Sorte Brent notiert aktuell nahezu unverändert, während der WTI-Preis leicht um 0,4 Prozent zulegt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Verlusten seit Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Mittwoch mit weiteren, wenn auch leichten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Die jüngste Abwärtstendenz dürfte damit anhalten. Belastet werden die Börsen seit Wochenbeginn von der Sorge, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation ihren aggressiven Zinserhöhungskurs unvermindert fortsetzen könnte. Hinzu tritt die Angst vor einem massiven globalen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund der Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Unter den Einzelwerten geben Apple vorbörslich 0,6 Prozent nach. Der Technologieriese hat seine Ambitionen für ein selbstfahrendes Elektroauto einem Agenturbericht zufolge etwas zurückgefahren und das Zieldatum bis 2026 verschoben. Mastercard rücken 0,5 Prozent vor. Der Kreditkartenkonzern steigert die Quartalsdividende auf 57 von zuvor 49 Cent pro Aktie. Zudem wurde ein neuer Aktienrückkauf im Umfang von 9 Milliarden Dollar angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DE/Siemens AG, Geschäftsbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,7% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +8,9% gg Vq 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiter leicht nach unten geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Mittwochmittag. Im Handel ist von Zurückhaltung vor den geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank sowie der EZB in der kommenden Woche die Rede. Konjunkturseitig kommt leichter Rückenwind von der deutschen Produktion im Oktober. Sie ist zum Vormonat nur minimal geschrumpft und damit besser als gedacht ausgefallen. Für kräftige Kursgewinne bei Pharmaaktien sorgt die Abweisung von Klagen wegen des Sodbrennen-Medikaments Zantac in den USA. Für Sanofi geht es um 6,4 Prozent nach oben, GSK steigen um 8,2 Prozent und der Kurs der von GSK abgespaltenen Haleon um 4,9 Prozent. Airbus (-2,5%) hat mitgeteilt, die Auslieferungsziele für 2022 nicht länger aufrecht zu erhalten. Allerdings erwartet Airbus nicht, dass die Zahl wesentlich unter dem Ziel von "rund 700" Auslieferungen liegen wird. Zudem wurde die Finanzprognosen bekräftigt. DWS steigen um 4,5 Prozent. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank strebt ab 2025 eine Dividenden-Auszahlungsquote von rund 65 Prozent an. Zudem soll 2024 eine Sonderdividende von bis zu 1,0 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Daneben hat sich DWS ehrgeizige neue Gewinnziele gesetzt. Morphosys (+2,6%) lizenziert sein präklinisches Onkologie-Programm an Novartis aus. Dafür erhält das Biotechnikunternehmen eine sofortige Vorauszahlung von 23 Millionen Dollar. Das Minus von 3,8 Prozent bzw 2,50 Euro bei KWS Saat wird unterdessen von der Dividende verzerrt. Das Unternehmen schüttet 80 Cent je Aktie aus. Daneben kommt Gegenwind vom US-Düngemittelhersteller Mosaic, der wegen einer sinkenden Nachfrage seine Produktion drosselt. K+S geben um 4,7 Prozent nach.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0499 +0,3% 1,0452 1,0520 -7,7% EUR/JPY 144,43 +0,7% 143,98 143,55 +10,4% EUR/CHF 0,9885 +0,3% 0,9852 1,0648 -4,7% EUR/GBP 0,8641 +0,2% 0,8620 0,8590 +2,8% USD/JPY 137,58 +0,4% 137,58 136,47 +19,5% GBP/USD 1,2150 +0,2% 1,2125 1,2247 -10,2% USD/CNH (Offshore) 6,9764 -0,1% 6,9853 6,9809 +9,8% Bitcoin BTC/USD 16.774,03 -1,2% 16.794,32 16.979,14 -63,7%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar moderat leichter. Der Dollar-Index gibt 0,1 Prozent nach. Laut der Commerzbank (Coba) ist der Devisenmarkt von Unsicherheit darüber geprägt, ob die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation "vom Sturmangriff in den Stellungskampf wechseln kann". Entsprechend anfällig bleibe das Währungspaar Euro/Dollar vorerst für plötzliche Stimmungsumschwünge vor der am 14. Dezember anstehenden Zinsentscheidung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die bekannte Kombination aus Zinsängsten und Rezessionssorgen haben am Mittwoch die asiatischen Börsen belastet. Bereits an der Wall Street hatte diese Kombination für Verkäufe gesorgt. Verstärkt wurden die Sorgen durch erneute Belege über die wirtschaftliche Schwäche in China bzw. der globalen Konjunktur. Denn die chinesischen Exporte waren im November den zweiten Monat in Folge gefallen, wobei sich die Abwärtsdynamik deutlich verschärfte. Auch die Importe brachen ein und untermauerten den trüben Zustand der chinesischen Binnenkonjunktur. Die chinesischen Börsen zogen mit den Meldungen über weitere Corona-Lockerungen zunächst deutlich an, nur um anschließend wieder den Rückwärtsgang einzulegen. Händler hatten sich wegen der schwachen Daten mehr Lockerungen von der Regierung erhofft und auf eine Abkehr von der Null-Covid-Politik gesetzt. Mit den Lockerungen waren Luftverkehrswerte gesucht, Air China und China Eastern Airlines stiegen um 3,9 bzw. 3,7 Prozent. Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical schnellten um 10 Prozent in die Höhe. Die Pharmagesellschaft vertreibt ein Covid-Medikament, auf das die Regierung setzt. In Tokio wurde der Nikkei-225 von Hallbleiterwerten belastet. Händler verwiesen auf die schwachen US-Vorgaben und die schlechten Daten aus China. Lasertec reduzierten sich um 5 und Tokyo Electron um 3,8 Prozent. In Südkorea stürzten die Titel des Schwergewichts LG Electronics um 7,1 Prozent ab und verbuchten die höchsten Tagesverluste seit über zwei Jahren - belastet von Berichten, wonach Apple ihr Projekt über autonomes Fahren herunterfahren und die Einführung auf 2026 verschieben wolle. LG Electronics gilt als potenzieller Partner von Apple bei diesem Projekt.

CREDIT

Erneut etwas ausgeweitet zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Umsätze am Markt seien aber eher gering, heißt es. Mit den aktuell erreichten Niveaus könne der Markt auch gut bis Jahresende leben, die aktuellen Risiken seien adäquat eingepreist, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

CROPENERGIES

Südlich von Leipzig soll die erste Anlage für eine nachhaltige Produktion des Chemiegrundstoffs Ethylacetat (Essigester) in Europa entstehen. Der Biosprithersteller Cropenergies wird mit Zustimmung der Muttergesellschaft Südzucker 120 bis 130 Millionen Euro investieren, damit die Anlage spätestens im Sommer 2025 im Chemie- und Industriepark Zeitz in Betrieb gehen kann, wie das Unternehmen in Mannheim mitteilte.

DWS

hat seine Ziele bis 2025 vorgestellt. Die Tochter der Deutschen Bank strebt ein kräftiges Wachstum vor allem in den Bereichen passive und alternative Anlagen und einen deutlichen Gewinnanstieg an. Investitionen in Wachstumsfelder will das Unternehmen selbst durch Kosteneinsparungen stemmen. Den Aktionären winken eine Ausschüttungsquote von 65 Prozent und eine milliardenschwere Sonderdividende.

EVONIK

Bei Evonik steht ein Wechsel im Finanzressort an. Ute Wolf wird Ende März nach fast 10-jähriger Vorstandstätigkeit den Spezialchemiekonzern verlassen. Aus "persönlichen Gründen" stehe Wolf für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit Sitz in Essen mit.

REWE

bindet seinen Vorstandsvorsitzenden bis Ende 2028. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Rewe Zentralfinanz eG den Vertrag von Lionel Souque als Vorstandschef der Rewe Group um weitere fünf Jahre verlängert. Der Franzose sitzt seit Juli 2017 auf dem Chefposten.

SAF-HOLLAND

muss eine Position im Aufsichtsrat neu besetzen. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, scheidet Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz zum 12. Dezember aus dem Gremium aus, um für ein anderes Aufsichtsratsmandat zur Verfügung stehen zu können. Die Gespräche des Aufsichtsrats mit einer Nachfolgekandidatin seien bereits weit fortgeschritten, sie soll der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 zur Wahl vorgeschlagen werden.

ERICSSON

verkauft sein verlustbringendes Internet-of-Things-Geschäft an das US-Unternehmen Aeris Communications. Wie der schwedische Telekommunikationsausrüster mitteilte, wird der Verkauf Ericssons IoT-Accelerator- und Connected-Vehicle-Cloud-Geschäfte umfassen. Damit entfallen künftig vierteljährliche Verluste von rund 250 Millionen schwedischen Kronen (23 Millionen Euro), die durch die Geschäfte verursacht wurden.

GSK, SANOFI, HALEON

In den USA sind tausende Schadensersatzklagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac gescheitert. Das Mittel war seit Jahrzehnten gegen Sodbrennen verordnet worden, bevor die US-Gesundheitsbehörde FDA 2020 alle Varianten faktisch vom Markt zurückzog, weil der Wirkstoff Ranitidin mit potenziell krebserregenden N-Nitrosodimethylamin verunreinigt war. Daraufhin hatten tausende Nutzer die verschiedenen Pharmaunternehmen verklagt.

ROSNEFT

hat wegen des Vorgehens der Bundesregierung gegen seine Tochterunternehmen in Deutschland umgerechnet rund 850 Millionen Euro Verlust im dritten Quartal gemeldet. Die "Übertragung der Vermögenswerte des Konzerns in Deutschland" an die Bundesnetzagentur habe zu einem Ausfall von 56 Milliarden Rubel im dritten Quartal geführt, erklärte Rosneft am Mittwoch. In den ersten neun Monaten des Jahres habe der Konzern unterm Strich dennoch knapp 9 Milliarden Euro Gewinn gemacht.

VODAFONE

-Aktionär Emirates Telecommunications hat seinen Anteil an dem britischen Konzern weiter aufgestockt. Wie das vormals als Etisalat Group bekannte Unternehmen mitteilte, hält es nun 11 Prozent des Vodafone-Aktienkapitals, was einem Wert von rund 2,64 Milliarden Pfund entspricht. Stand Mai hielt Emirates noch 9,8 Prozent der Anteile.

VINFAST

Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller Vinfast Auto Ltd. will in den USA an die Börse. Ein entsprechender Antrag sei am Dienstag bei der US-Börsenaufsicht, der Securities and Exchange Commission, eingereicht worden, teilte Vinfast Auto mit.

