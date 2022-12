München (ots) -Die neue Woche startet mit einem amüsanten Rateduell zwischen Pierre M. Krause, der in seiner SWR-Show "Kurzstrecke" prominente Persönlichkeiten ein Stück auf ihrem Weg begleitet und Mike Krüger, der schon seit Anfang der 1980er Jahre weiß, dass man für die richtige Lösung nur den "Nippel durch die Lasche" ziehen muss. Ob das auch beim Erraten von kuriosen Quizfragen funktioniert?Ihr Partyschlager war der Sommerhit des Jahres und am Ballermann natürlich auf Platz 1. Am Dienstag sind die "Layla"-Interpreten DJ Schürze und DJ Robin zum Wettraten zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?". Wer von beiden schunkelt und klatscht sich zum Sieg?Statt pünktlich um 20.00 Uhr, erleben die Zuschauer die beiden "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa und Susanne Daubner am Mittwoch ausnahmsweise schon um 18.00 Uhr. Statt wichtiger News wollen die beiden dann im launigen Rateduell möglichst viele richtige Quizantworten vermelden.Mit ihren amüsanten Plaudereien sind Jakob Lundt und Thomas Schmitt gemeinsam mit Entertainer Klaas Heufer-Umlauf in ihrem Podcast "Baywatch Berlin" zu hören. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume die beiden witzigen Plaudertaschen zum fröhlichen Wettraten eingeladen.Zum Wochenausklang duelliert sich ein prominentes Ehepaar im "Wer weiß denn sowas?"-Studio: Die Schauspielerin Christina Plate und ihr Mann, der Moderator Oliver Geissen, treten an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton an, um die richtige Antwort auf royale Fragen wie diese zu erraten:Wer sich zu Zeiten Queen Elizabeths II. als Haushaltshilfe im Buckingham Palace bewarb, musste unter anderem ...?a) 64 Betten in drei Stunden frisch beziehenb) eine platzierte tote Fliege im Raum findenc) sich Witze erzählen lassen und dabei nicht lachenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 12. bis 16. Dezember 2022 im Überblick:Montag, 12. Dezember - Pierre M. Krause und Mike KrügerDienstag, 13. Dezember - DJ Schürze und DJ RobinMittwoch, 14. Dezember - Jens Riewa und Susanne DaubnerDonnerstag, 15. Dezember - Tommi Schmitt und Jakob LundtFreitag, 16. Dezember - Christina Plate und Oliver Geissenund Elton an, um die richtige Antwort auf royale Fragen wie diese zu erraten:Wer sich zu Zeiten Queen Elizabeths II. als Haushaltshilfe im Buckingham Palace bewarb, musste unter anderem ...?a) 64 Betten in drei Stunden frisch beziehenb) eine platzierte tote Fliege im Raum findenc) sich Witze erzählen lassen und dabei nicht lachenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 12. bis 16. Dezember 2022 im Überblick:Montag, 12. Dezember - Pierre M. Krause und Mike KrügerDienstag, 13. Dezember - DJ Schürze und DJ RobinMittwoch, 14. Dezember - Jens Riewa und Susanne DaubnerDonnerstag, 15. Dezember - Tommi Schmitt und Jakob LundtFreitag, 16. Dezember - Christina Plate und Oliver GeissenWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste.Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5389185