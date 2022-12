München (ots) -Im nächsten Jahr erwartet Reisende ein ganz besonders Event in Australiens bekanntester Metropole: Vom 17. Februar bis zum 05. März 2023 findet zum ersten Mal in einer Stadt der südlichen Hemisphäre das Festival WorldPride statt. Neben dem Funkeln der Sydney WorldPride-Parade, Partys, Veranstaltungen und vielem mehr wartet die unglaubliche Hafenstadt darauf, erkundet zu werden.Jedes der Viertel Sydneys hat seine eigene Persönlichkeit, die es zu entdecken gilt. Die folgenden vier dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.Sydney CBDEssen & TrinkenIm Whalebridge am Circular Quay genießen Sie einen unvergleichlichen Hafenblick mit erstklassigen Meeresfrüchten und französischem Flair. Setzen Sie sich nach draußen und kosten Sie eine herzhafte Bouillabaisse de Marseille, oder probieren Sie eine französische Variante des australischen Klassikers Poisson Frites, auch bekannt als Fish and Chips - achten Sie nur auf die Möwen! Das Shell House, ein kürzlich renoviertes Art-Déco-Gebäude mit vier Lokalen in einem, ist der Traum eines jeden Bar-Hoppers. Trinken Sie einen Old Fashioned im Clocktower, genießen Sie den Sonnenuntergang in der Sky Bar mit einem Glas Wein, treffen Sie sich mit Ihrer Begleitung auf einen Wagyu-Burger und ein Bier im entspannten Menzies Bistro oder gehen Sie für ein mediterranes Festmahl zu später Stunde ins Shell House Dining. Im MuMu, dem neuesten Lokal des erfahrenen Küchenchefs Dan Hong, wird südostasiatisches Street Food mit Yuzu-Slushies, Durian-Eis und leuchtenden Neonschildern zu einem neuen Erlebnis.Ausgehen & AktivitätenDas CBD, in dem einige der größten Veranstaltungen der Sydney WorldPride stattfinden, ist auch das pulsierende Herz von Sydneys führenden Theater-, Tanz- und Kunstproduktionen sowie des gehobenen Nachtlebens. Mit weltberühmten Ensembles wie dem Bangarra Dance Theatre, Bell Shakespeare, Opera Australia und anderen sind die innovativen, kulturfördernden Werke im Inneren des Sydney Opera House ebenso beeindruckend wie die Segel selbst. Wenn Sie sich jedoch mehr für die Kunst der Mode begeistern, hat Splendour Tailored Tours Insiderzugang zu den besten Boutiquen und Designerläden der Stadt.Oder erklimmen Sie die Sydney Harbour Bridge mit BridgeClimb und bewundern Sie die majestätische Stadt vom 134 Meter hohen Gipfel aus. Während der Sydney WorldPride werden die täglichen Aufstiege unter der Leitung einer Drag Queen dem glitzernden Hafen noch mehr Glanz verleihen. Sie können auch ein besseres Verständnis für das Land erlangen, auf das Sie blicken - der Burrawa Climb wird von Bergsteigern der First Nations geführt, die den Hafen durch die mehr als 60.000-jährige Geschichte der ältesten lebenden Kultur der Welt in ein neues Licht rücken.Tauchen Sie ein in Sydneys innovatives Nachtleben im Mary's Underground, einem entspannten Club, in dem sich die LGBTQIA+-Community auf der Tanzfläche trifft. Wenn Sie eine Clubnacht mit Konfettikanonen, australischen Popgrößen und den größten Drag-Acts erleben möchten, ist das ivy mit POOF DOOF, das jeden Samstagabend zwei riesige Ebenen des Clubs einnimmt, genau das Richtige für Sie.ÜbernachtenDer Panoramablick vom Intercontinental Sydney auf den Hafen von Sydney ist kaum zu übertreffen. Aber auch die beiden neuen Fünf-Sterne-Häuser, das Kimpton Margot Hotel im Art-Déco-Stil und das Porter House Hotel im historischen Stil, versprühen viel Charme und sind nur wenige Gehminuten von den Festivitäten in der Oxford Street entfernt.Darlinghurst und UmgebungEssen & TrinkenSydneys Osten hat keine Angst vor experimentellen Menüs, kühnem Dekor und - im Fall der Weinbar Poly in Surry Hills - vor cleveren Snacks. Chefkoch Mat Lindsay geht mit der sachlichen, produktorientierten Speisekarte seines Schwesterrestaurants, dem geschätzten Ester in Chippendale, noch einen Schritt weiter und verwandelt Pasteten, Zwiebelringe und das klassische Pavlova-Dessert in unprätentiöses, aber kunstvolles Barfood.Ganz in der Nähe befindet sich das Pellegrino 2000, eine Garagen-Trattoria, die mutige und köstliche Abwandlungen italienischer Klassiker anbieten. Drüben in Potts Point wird Barramundi im Parlar auf katalanische Art zubereitet. Wer es klassischer mag, kann sich in der gemütlichen Underground-Cocktailbar Dulcie's in die längst vergangenen Cabaret-Bars von King's Cross zurückversetzen lassen - eine Trinkstube mit Samtsesseln und Tischbedienung bis spät in die Nacht.Ausgehen & AktivitätenAls das LGBTQIA+-Zentrum von Sydney ist die Oxford Street ein unverzichtbarer Stopp während einer WorldPride-Pilgerreise. Im Stonewall oder Universal finden Sie Pop-Hits und wogende Tanzflächen. Das Oxford Hotel ist drei Veranstaltungsorte in einem: die Drag-Kabarett-Lounge Ginger's im Obergeschoss, die gemütliche, entspannte Bar im Erdgeschoss und der Club Oxford Underground im Untergeschoss, in dem alles von Bärenabenden bis hin zu Drag-Bingo stattfindet. Ein paar Türen weiter befindet sich das Palms, das ein bunt gemischtes Publikum anzieht, das sich von Disco, 80er-Jahre-Hits und 90er-Jahre-Pop angezogen fühlt - rechnen Sie damit, ein- oder zweimal von einem lächelnden Fremden herumgewirbelt zu werden. Und tagsüber bietet ein Spaziergang durch die Oxford Street stundenlange Shopping-Freunden, von Drag-Kostümen im legendären House of Priscilla über Party- und Paradekleidung bei DailyJocks bis hin zu den Flagship-Stores australischer Labels wie Double Rainbouu, Dion Lee, Nique und vielen mehr in Richtung Paddington.ÜbernachtenDas Ace Hotel in Surry Hills hat den Stil und den Glanz, der die Adresse weltweit so beliebt gemacht hat, mit Künstlerresidenzen und Veranstaltungen mit führenden Persönlichkeiten kombiniert, was dem Hotel einen einzigartigen Platz in der künstlerischen Gemeinschaft der Stadt verleiht. Gleich auf der anderen Straßenseite befindet sich das Boutique-Hotel Paramount House: Im selben Gebäude können Sie sich im Art-Deco-Kino Golden Age Cinema einen klassischen Film ansehen, im Paramount Coffee Project einen echten Flat White trinken oder im Paramount Recreation Club auf dem Dach eine Yoga-Stunde bei Sonnenaufgang besuchen. Und direkt an der Oxford Street befindet sich das neue Boutique-Hotel Oxford House, das eine entspannende Oase mit Pool im Herzen der Stadt bietet.BondiEssen & TrinkenSie haben das Bild schon unzählige Male in den sozialen Medien gesehen: ein Cocktail mit Blick auf Bondi Beach und einen wunderschönen Pool aus weißen Steinen. Aber das Icebergs ist viel mehr als nur ein Fotostopp - seit 2002 verbindet der Gastronom Maurice Terzini die schöne Umgebung des Lokals mit einfacher, aber eleganter italienischer Küche. Topikos, griechisch für "einheimisch", nimmt seine Bar-Snacks ernst, ein einladender Ort am Strand, an dem Sie hausgemachte Pita und Souvlaki essen oder im Speisesaal ein Meeresfrüchte-Festmahl genießen können. Und der Neuzugang Curly Lewis, eine Brauerei nach Bondi-Art, serviert seine Biere in einer eleganten kleinen Bar mit Snacks aus dem nahe gelegenen Frank's Deli.Ausgehen & AktivitätenDa die weltberühmten Wellen von Bondi direkt vor der Tür liegen, ist es verlockend, sich ein Brett zu mieten und hinauszupaddeln. Nach dem Schwimmen ist es an der Zeit, den Bondi to Coogee Coastal Walk in Angriff zu nehmen, einen 6 km langen Spaziergang entlang der Klippen, des Waverley-Friedhofs und zahlreicher Strände und Badestellen wie der felsigen Küste von Gordon's Bay. Und wenn Sie gerne kunsthandwerkliche Dinge kaufen, finden Sie auf den Bondi Markets jeden Sonntag von 10 bis 16 Uhr einheimische Designer, Juweliere, Künstler und Trödelhändler.ÜbernachtenDas einheimische Boutique-Hotel QT gibt es mittlerweile in ganz Australien, aber die Bondi-Ausgabe hat etwas ganz Besonderes an sich. Liegt es an der Lage am Strand? Das ultralockere, ganz und gar Bondi-typische Ambiente? Oder liegt es einfach daran, dass sich diese Bademäntel nach einem Tag in der Sonne und beim Surfen so gut anfühlen? Was auch immer es ist, dieser Fünf-Sterne-Aufenthalt ist ein glamouröses Zuhause für einen Bondi-Aufenthalt.Newtown und UmgebungEssen & TrinkenNewtown ist bekannt für seine Eigenheiten, sei es die Dichte an Restaurants aus aller Welt, seine ausgefallenen Schnickschnackläden oder seine einzigartigen gastronomischen Erlebnisse. Ante ist ein perfektes Beispiel dafür, eine Sake- und Vinyl-Bar mit mehr als 60 Sorten des japanischen Reisweins und 2.500 Schallplatten im Angebot.Ganz in der Nähe, in der Enmore Road, verbirgt sich hinter einer rosafarbenen und lilafarbenen Rockabilly-Salonfassade die frisch eröffnete Bar Louise, ein modernes spanisches Restaurant, das vom Team des nahe gelegenen Continental Deli betrieben wird, das für seine "Mar-tinnys" aus der Dose bekannt ist. Die A.P. Bakery, die durch mehrere Pop-ups Kultstatus erlangt hat, hat einen kleinen Außenposten in den Seitenstraßen von Newtown eröffnet. In der Bucknell Street gibt es neben klassischem Gebäck auch einfallsreiche Backwaren mit einheimischen Zutaten, wie z. B. eine Ricotta-Pastete mit Warrigal-Gemüse. In der King Street gibt es zahlreiche Pubs, aber das Newtown Hotel ist eine gute Adresse mit einer Terrasse, von der aus Sie die Leute beobachten können.Ausgehen & AktivitätenDas Imperial in Erskineville, das durch die Eröffnungsszenen von Priscilla, Königin der Wüste unsterblich wurde, zollt dem Kultfilm mit seinen Drag 'N' Dine Shows im Priscilla Bistro Tribut. Im Erdgeschoss des Clubs finden Sie alternative und gelegentlich unerhörte Shows. Keine Reise nach Sydney ist vollständig, ohne einen Blick auf die unzähligen Vintage-Läden in der King Street und der Enmore Road zu werfen, von Newtown Vintage bis SWOP und der Schatzkammer der Möglichkeiten. Möchten Sie jemanden, der Ihnen den Weg zeigt? Genießen Sie den DIY-Spirit von Newtown bei einer Street Art & Food Tour mit Local Sauce.ÜbernachtenDas Chippendale's Old Clare Hotel liegt zwischen dem Inner West und dem CBD und bietet das Beste aus beiden Welten: ein elegantes, einladendes Boutique-Hotel mit viel Charakter - und einem Pool auf dem Dach. Das Urban Newtown in der Enmore Road bietet Zimmer im industriellen Stil im Zentrum des inneren Westens, direkt neben dem Enmore Theatre, Secondhand-Läden, zahlreichen Restaurants und Cow and The Moon's Weltklasse-Gelato.Buchen Sie Ihre Reise zum Sydney WorldPride 2023 unter sydneyworldpride.com/travel-providers. (https://sydneyworldpride.com/events/)Das vollständige Festivalprogramm mit über 300 Veranstaltungen in den Bereichen WorldPride Offical, WorldPride Arts, WorldPride Sports und Pride Amplified steht hier zur Verfügung: Festival Guide - Sydney WorldPride 2023 (https://sydneyworldpride.com/festival-guide/)Bilder können Sie hier (https://finnpartners.box.com/s/35q45rz2vzdd52rm9gilz19ccdigp4q0) herunterladen.Über Sydney WorldPride:WorldPride ist eine von InterPride organisierte globale Veranstaltung, die alle zwei bis drei Jahre an eine andere Stadt vergeben wird. Verschiedene Städte bewerben sich, wie bei den Olympischen Spielen, für die Ausrichtung der Veranstaltung und bieten ein umfassendes Kunst-, Kultur-, und Festivalprogramm an, welche die weltweite LGBTQIA+ Community ansprechen soll. Zum ersten Mal fand WorldPride im Juli 2000 in Rom statt, gefolgt von Jerusalem (2006), London (2012), Toronto (2014), Madrid (2017), New York (2019) und Kopenhagen und Malmö (2021). Seit der ersten Austragung im Jahr 2000 hat sich der WorldPride zur weltweit größten LGBTQIA+ Veranstaltung entwickelt.Sydney wird die erste Stadt der südlichen Hemisphäre sein, die den WorldPride im Jahr 2023 ausrichtet. Vom 17. Februar bis zum 5. März 2023 bietet Sydney WorldPride ein spannendes Programm mit mehr als 300 Veranstaltungen, welche die LGBTQIA+ Community feiern. Auch Australiens berühmtestes Pride-Festival - Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras - wird in den Sydney WorldPride integriert. Zudem fällt Sydney WorldPride mit dem 50. Jahrestag der allerersten australischen Gay Pride Week und dem 5. 