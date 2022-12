Wien (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS wollen den Umbau der europäischen Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Technologie fördern, so die Experten von "FONDS professionell".Dazu wollten die Häuser bei privaten Investoren Mittel einwerben und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung stellen, habe die DWS mitgeteilt. Zudem starte der Fondsanbieter eine Kooperation mit der Frankfurt School of Finance & Management. Beide würden das "Centre for European Transformation" gründen. ...

