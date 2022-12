Linz (www.fondscheck.de) - David Striegl, Leiter des Aktienteams in der KEPLER-FONDS KAG, zeigt in der folgenden Detailanalyse auf, wie man durch die gezielte Verwendung von KI im Aktienfondsmanagement einen Mehrwert erzielen kann.Künstliche Intelligenz werde bereits in vielen Bereichen der Wirtschaft genutzt. Dabei komme dem Machine Learning - einem Teilbereich der Künstlichen Intelligenz - eine besondere Rolle zu. Diese sei in der Lage, basierend auf vorgegebenen Algorithmen und Daten selbstständig Muster zu lernen und das Gelernte anschließend auf neuen Daten anzuwenden. Die Nutzung sei somit überall dort sinnvoll, wo große Datenmengen zur Verfügung stünden, die bestimmte Muster aufweisen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...