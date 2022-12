EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Bis zu 80 Prozent Energieeinsparung: technotrans baut Großkühlanlage für OTTO FUCHS in Meinerzhagen Zwei-Megawatt-Anlage mit siebenstelligem Auftragsvolumen

Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent

Mehr als 50 gemeinsame Projekte in 30 Jahren realisiert Meinerzhagen, 7. Dezember 2022 - technotrans und OTTO FUCHS sind internationale Schwergewichte in ihren jeweiligen Branchen - mit gemeinsamer Heimat in Meinerzhagen: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert arbeiten die Unternehmen vor Ort zusammen und haben in dieser Zeit rund 50 gemeinsame Projekte realisiert. Der Bau einer Großkühlanlage mit siebenstelligem Auftragsvolumen für die neue Gießerei von OTTO FUCHS markiert das bis dato größte Vorhaben beider Unternehmen. Angefangen hat alles mit der Entwicklung und Installation einer Kühlturmanlage Ende der 1980er-Jahre. Das vergleichsweise kleine Projekt legte den Grundstein für eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die sich seitdem über mehr als 30 Jahre erstreckt. Heute verfügen die Projekte über ganz andere Dimensionen: Am Standort Meinerzhagen investierte OTTO FUCHS 2019 in eine Gießereierweiterung, um die Produktionskapazitäten zu steigern. Die Kühlung für diese Gießanlagen lieferte technotrans. Das neue Kühlsystem besteht aus einer Containerlösung, die

22 x 6 x 7 Meter misst und eine Kühlleistung von zwei Megawatt erzeugt. Zum Vergleich: Ein neues Einfamilienhaus hat einen Heizleistungsbedarf von ungefähr 8 bis 9 Kilowatt. OTTO FUCHS spart bis zu 80 Prozent Energie

Trotz dieser Größenordnung arbeitet die Anlage äußerst energieeffizient. Eine vorab durchgeführte Betriebskostenrechnung belegt, dass OTTO FUCHS je nach Auslastung im Vergleich zu marktüblichen Standardkonzepten bis zu 80 Prozent Energie einspart. "Das Projekt hat uns besonders viel Freude gemacht. Nicht nur, weil es das größte seiner Art mit OTTO FUCHS ist, sondern weil wir uns technisch auf einem sehr hohen Niveau bewegen und die bestmögliche Lösung umsetzen konnten - ohne dabei Kompromisse einzugehen", sagt Fabian Heuel, Division Manager Sales und Mitglied der Geschäftsleitung der technotrans solutions GmbH, Meinerzhagen. Der erfolgreiche und schnelle Projektabschluss mitten in der Coronapandemie sei insbesondere durch die langjährige enge Kooperation möglich gewesen, die OTTO FUCHS und technotrans zu einem eingespielten Team gemacht habe. Das unterstreicht auch Florian Franze, Projektingenieur Versorgung bei OTTO FUCHS: "Bei technotrans stimmt einfach das Gesamtpaket: die räumliche Nähe am gemeinsamen Standort Meinerzhagen, die pragmatischen Abstimmungen, die umfassende Kompetenz im Bereich Thermomanagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir sind sehr zufrieden mit der von technotrans entwickelten Lösung." Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 211,1 Mio. €. Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

Tel.: +49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de



