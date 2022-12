Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel. Konjunktursorgen flammen wieder auf und Anleger schätzen die Gefahr einer Rezession 2023 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein. In solch einem Umfeld leiden besonders kapitalintensive Tech-Werte wie die Nel-Aktie. Bei den Verkäufen steht das Papier von Amazon in Fokus. Mit der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Konzerns ist es 2022 nicht einfach. Seit Monatsanfang notiert Amazon erneut deutlich im Minus. Das Chartbild trübt sich merklich ein. Bleibt es bei Verlusten im Dezember, wäre es der fünfte negative Monat für Amazon-Aktionäre in Folge.