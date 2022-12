NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Börsentagen gibt es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch noch keine Spur einer Erholung. Der Dow Jones Industrial begann den Handel zwar ungefähr auf Vortagsniveau, zuletzt lag er dann aber 0,25 Prozent tiefer bei 33 512,60 Punkten. Enttäuschende Handelsdaten aus China belasteten zur Wochenmitte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es nach einer halben Handelsstunde um 0,33 Prozent auf 3928,13 Zähler nach unten. An der Nasdaq, die zuletzt besonders stark von erneuten Zinssorgen belastet worden war, blieben die Anleger noch etwas nervöser. Nach einem relativ soliden Start drehte der Nasdaq-100-Index ins Minus und fiel um 0,77 Prozent auf 11 461,32 Punkte.

Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen zurück. Neben der hohen Inflation belasteten vor allem die Auswirkungen der Null-Covid-Politik, merkte Analyst Christian Henke von IG Markets an. "Die Wachstumslokomotive China verliert an Dampf", so Henke. Dies schüre erneut Sorgen über die weltweite Konjunktur./tih/mis

