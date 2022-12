Nach einem Wachstum von 200 im Jahresvergleich soll die Finanzierung die Führungsposition von Elastic Path im Bereich Composable Commerce stärken

Elastic Path, ein führendes Unternehmen im Bereich des Composable Commerce Movement, feiert das Jahresende 2022 mit einer Finanzierung in Höhe von insgesamt 90 Mio. US-Dollar, einem Buchungswachstum von 200 im Vergleich zum Vorjahr und 221 neuen Produkten. Die Summe von 90 Mio. US-Dollar beinhaltet 60 Mio. US-Dollar, deren Einwerbung im Februar bekanntgegeben wurde, sowie eine kürzlich hinzugekommene Wachstumsfinanzierung in Höhe von 30 Mio. US-Dollar unter der Leitung von Sageview Capital mit Beteiligung weiterer bestehender Investoren. Mit dem neuen Kapital kann Elastic Path seine Führungsposition im Bereich Composable Commerce weiter ausbauen

Mit Composable Commerce können Marken eine Best-of-Breed-Lösung zusammenzustellen, die sich flexibel an individuelle Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Jeder Ansatz mit mehreren Anbietern bringt zusätzliche Komplexität hinsichtlich der Integration, Verwaltung und Fehlerbehebung von unterschiedlichen Technologien mit sich. Dies kann sich für Marken als unerschwinglich erweisen. Elastic Path hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Komplexität und das Risiko eines Multi-Vendor-Ansatzes zu reduzieren, indem das Unternehmen eine beispiellose Partnerschaft anbietet, die es allen Marken ermöglicht, Composable Commerce zu nutzen. Im Jahr 2022 wurde dieses Engagement noch verstärkt, und zwar durch die Einführung der vorintegrierten Zahlungslösung EP Payments, die Freigabe des D2C Starter KitD2C Starter Kit, eines kompatiblen Frontend-Frameworks, das als Open-Source-Code auf Github zur Verfügung steht, und die Schaffung eines Integrations Hub, eines zentralen Repository für vorgefertigte Low-Code-Integrationen. Diese Fortschritte reduzieren das potenzielle Risiko eines Composable-Ansatzes und ermöglichen es Marken, die Vorteile von Composable Commerce zu nutzen.

Zu zusätzlichen Highlights des vergangenen Jahres zählen:

Über 200 Wachstum bei den Abonnementbuchungen im Vergleich zum Vorjahr

Einführung von EP Product Experience Manager (PXM), einem neuartigen Produktdaten- und Katalogmanagement, und EP Payments, einem vorintegrierten Zahlungssystem

221 neue Produkteinführungen, die Marken die Möglichkeit geben sollen, uneingeschränkt zu vermarkten und mit einem einfachen Verfahren differenzierte Handelserlebnisse zu bieten

Auszeichnung als Visionär im Gartner Magic Quadrant TM for Digital Commerce

for Digital Commerce Included in the Gartner Market Guide for Product Information Management Solutions

Erster und einziger Anbieter von MACH-basiertem Handel, der HIPAA-Konformität ermöglicht

Begrüßung von drei neuen Führungskräften: Kristin Hambelton, Chief Marketing Officer; Tamra Gray, Vice President of Payments und Joanna Kmiec, Vice President of People and Culture

Auszeichnung als Great Place to Work" in den USA, Kanada und Großbritannien durch das Great Place to Work Institute

"Sageview Capital geht Partnerschaften mit Unternehmen ein, die die Branche revolutionieren und bisherige Initiativen neu definieren", so Jeff Klemens, Partner bei Sageview Capital. "Unser anhaltendes Vertrauen in das Team von Elastic Path beruht auf seinem Engagement, eine neue Ära des Composable Commerce anzuführen und voranzutreiben. Wir freuen uns auf eine lange Partnerschaft und weitere Innovationen."

"Niemals zuvor gab es eine aufregendere Zeit in der Geschichte des digitalen Handels, geprägt durch die Notwendigkeit der Anpassung an die sich schnell verändernde Marktdynamik. Genau diesen Bedarf sprechen wir mit Composable Commerce an", sagte Jamus Driscoll, CEO von Elastic Path. "Wir sind Partnern wie Sageview Capital und anderen dankbar, dass sie unsere Vision teilen und unserem Team vertrauen wenn es darum geht, Lösungen für Kunden in einer sich ständig verändernden Branche zu liefern."

Elastic Path stellt Personal in allen Abteilungen und geografischen Regionen ein. Stellenangebote finden Sie auf der Karriereseite des Unternehmens.

Über Elastic Path

Das Unternehmen Elastic Path treibt den unternehmenskritischen digitalen Handel für weltweit führende Marken wie zum Beispiel Intuit, Pella, Deckers Brands, T-Mobile und über 250 weitere führende Marken voran. Als unermüdlicher Innovator leistete Elastic Path 2011 Pionierarbeit im Bereich Headless Commerce und war 2020 Vorreiter im Bereich Composable Commerce. Elastic Path bietet branchenführende Headless-Commerce-Lösungen für digital orientierte Marken, um schnell differenzierte Commerce-Erlebnisse zu entwickeln, bereitzustellen und kontinuierlich zu optimieren. Elastic Path ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Boston, Newcastle, Reading, Toronto und Vancouver.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elasticpath.com.

Über Sageview Capital

Das private Investmentunternehmen Sageview Capital hat sich zum Ziel gesetzt, mit branchenführenden Innovatoren zusammenzuarbeiten, um dauerhafte Software- und Technologieunternehmen aufzubauen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Mrd. US-Dollar arbeitet Sageview Capital mit Unternehmern an einem maßgeschneiderten Ansatz und nutzt dabei seine jahrzehntelange Erfahrung, sein operatives Fachwissen und sein Netzwerk bei der Skalierung vieler erfolgreicher Unternehmen. Sageview Capital investiert langfristig und hat zahlreiche Portfoliounternehmen bis zum Börsengang oder zur Übernahme und darüber hinaus begleitet. Das Unternehmen investierte unter anderem in 360insights, Aceable, Anitian, Atmosphere, CallRail, Carewell, Clerk Retail, Demandbase, DISQO, Drivewyze, Elastic Path, Elemental Machines, Ezoic, MetricStream, Pantheon, Pax8, NAM, Specright, Theatro und XSELL Technologies.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005183/de/

Contacts:

Medien:

Jill Rosenthal für Elastic Path

ElasticPath@QH-PR.com