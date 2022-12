DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

US-Produktivität wächst im dritten Quartal um 0,8 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal 2022 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 0,7 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 0,3 Prozent ausgewiesen worden war.

EZB-Direktor: Boom der Kryptowährungen ist zu Ende

Ein hochrangiger Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, erkennt ein Ende des Booms für Kryptowährungen. Er sieht seine Zweifel bestätigt und fordert eine globale Regulierung, um Verbraucher vor den Kryptowährungen zu schützen. In einer Rede vor der London Business School sagte der EZB-Direktor, inzwischen sei jedem klar, dass das Versprechen von einfachem Kryptogeld und hohen Renditen eine Blase gewesen sei, die zum Platzen verurteilt war. "Es stellt sich heraus, dass Krypto-Assets kein Geld sind", sagte Panetta. "Viele sind nur eine neue Art von Glücksspiel."

Ministerium will Energiewende mit Smart Metern voranbringen - Kreise

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende vorgelegt, mit dem eine Überlastung der Stromnetze angesichts des steigenden Stromverbrauchs verhindert werden soll. Außerdem sollen Verbraucher stärker von dynamischen Stromtarifen profitieren. Um diese Ziele zu erreichen, soll der Einsatz von sogenannten "Smart Metern", die intelligente Messsysteme sind, vorangebracht werden, hieß es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums.

Kabinett stimmt Offenlegung von Steuerdaten multinationaler Firmen zu

Das Bundeskabinett hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, nach dem multinationale Konzerne und Großunternehmen künftig länderbezogene Ertragsteuerinformationen veröffentlichen müssen. Ziel des Gesetzesentwurfs aus dem Bundesjustizministerium ist, dass große multinationale Konzerne sich in den Ländern, in denen sie Gewinne erwirtschaften, auch an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen.

BSW: Kostensteigerungen bei Solaranlagen bremsen Energiewende

Der Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) sieht Kostensteigerungen bei Solaranlagen als Bremse für die Energiewende. Immer mehr Privathaushalte investierten in eine eigene Solaranlage. Auch Unternehmen würden gerne noch stärker in Solarkraftwerke investieren, könnten dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen aber nicht, so der BWS in einer Mitteilung. Die Bundesnetzagentur hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Auktion zur Errichtung von Freiflächensolaranlagen erneut unterzeichnet war

EU-Einigung besiegelt Ende kostenloser Emissionszertifikate für Flugverkehr

Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein Ende der Vergabe kostenloser Emissionszertifikate im Luftverkehr geeinigt. Bis 2026 soll dieses Privileg der Branche schrittweise abgeschafft werden, wie das Parlament am Mittwoch mitteilte. Eine Ausweitung des verpflichtenden Emissionshandels für den Flugverkehr ist demnach jedoch vorerst nicht vorgesehen.

EU will Sanktionen gegen russische Armee und drei weitere Banken verhängen

Die Europäische Union will Sanktionen gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken verhängen. Insgesamt sollen nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt werden. Dies umfasse "Schlüsselfiguren bei den brutalen und gezielten Raketenangriffen Russlands auf Zivilisten und bei der Entführung ukrainischer Kinder nach Russland", sagte von der Leyen. Das neunte EU-Sanktionspaket sieht nach ihren Worten zudem weitere Handelsbeschränkungen für Güter vor, die zivil wie militärisch genutzt werden können. Daneben will die EU auch den Export von Drohnenteilen nach Russland und in den Iran verbieten.

Bank of Canada erhöht Leitzins um 50 Bp - Peak eventuell erreicht

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation zwar um einen halben Prozentpunkt angehoben, zugleich aber signalisiert, angesichts des sich verlangsamenden Wachstums am oder kurz vor dem Ende ihres Straffungszyklusses zu stehen. Die kanadische Notenbank erhöhte ihren Zielwert für den Tagesgeldsatz um 50 Basispunkte auf 4,25 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit fast 15 Jahren.

US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Dezember stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,186 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 12,581 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 6,4 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.

