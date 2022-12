Einen Blitzstart zaubert heute PayPal auf's Parkett. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 74,68 USD. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 71,01 USD markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bearish eingestellte Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...