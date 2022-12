Mehrere Verbesserungen bei Präzision, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzen für den Anwender -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Lösungen, die es Laboren ermöglichen, schneller und zu niedrigeren Gesamtkosten den Betrieb aufzunehmen, hat heute die Einführung von Version 8.8 seiner branchenführenden LabVantage LIMS-Plattform bekannt gegeben.

LabVantage 8.8 bietet zahlreiche Verbesserungen bei allen Komponenten der Plattform. Gemeinsam optimieren sie die Präzision, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit der LIMS-Komponenten von LabVantage, einschließlich des integrierten elektronischen Laborbuchs (ELN), des Laboratory Execution System (LES), des Scientific Data Management System (SDMS) und der erweiterten Analytik.

"LabVantage 8.8 demonstriert unser zweifaches Engagement für umfangreiche Upgrades unserer Flaggschiff-LIMS-Plattform und für kontinuierliche Verbesserungen, die unseren Kunden ein immer einfacheres, sichereres, intelligenteres, flexibleres und zuverlässigeres System bereitstellen, das die digitale Transformation ihres Labors unterstützt", so Mikael Hagstroem, Chief Executive Officer bei LabVantage Solutions. "In den vergangenen Jahren haben wir unsere LIMS-Plattform um wichtige Komponenten erweitert, darunter Optionen wie SDMS, KI-gestützte Analysen und validierte SaaS-Lösungen für Unternehmen. Zudem arbeiten wir weiterhin daran, alle Aspekte der Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wie in Version 8.8 deutlich wird. So ermöglichen unsere neuen intelligenten Laborgenehmigungen erhebliche Steigerungen bei der Geschwindigkeit und Effizienz der Datenüberprüfung und helfen unserem großen und vielfältigen Kundenstamm beim Übergang zum intelligenten Labor der Zukunft."

LabVantage 8.8 steht ab sofort den weltweit mehr als 1500 Kundenstandorten in den Branchen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen zur Verfügung, die auf die LabVantage-Plattform setzen.

Zu den zahlreichen Verbesserungen und erweiterten Funktionen von LabVantage 8.8 gehören unter anderem:

Intelligente Genehmigungen Diese neue Funktion nutzt regelbasierte KI, um Datenprüfungen zu rationalisieren und zu beschleunigen. Die Prüfung großer Datenmengen im LIMS ist zeitaufwendig und umständlich. Version 8.8 ermöglicht manuelle Genehmigungen nur in Ausnahmefällen und sieht ansonsten automatische Genehmigungen vor. Diese neue Funktion hilft Nutzern, die Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Betriebsabläufe vor dem Hintergrund einer ständig wachsenden Datenmenge zu optimieren.

Automatische Neuberechnungen Anwender vergessen oft die Neuberechnung von Werten. Dies betrifft nicht nur die endgültigen Berechnungen, sondern auch Zwischenberechnungen und kann die Genauigkeit von nachgelagerten Berechnungen beeinträchtigen. Die erweiterte Funktion löst eine automatische Neuberechnung aus, sobald eine Referenz geändert wird. So können sich die Benutzer auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und zugleich die Genauigkeit und Datenqualität verbessern.

Verbesserte Cybersicherheit LabVantage 8.8 bietet eine robustere Sicherheit gegen die OWASP-Top-10-Bedrohungen und beinhaltet eine Testzertifizierung durch einen Drittanbieter.Die OWASP Top 10 sind ein allgemein anerkannter Standard für Entwickler von Webanwendungen und spiegeln einen breiten Konsens bei kritischen Cybersicherheitsrisiken wider. Diese zusätzlichen Sicherheitsfunktionen in LabVantage 8.8 verbessern den Schutz vor Bedrohungen und nehmen Anwendern die Sorgen mit Blick auf die Sicherheit.

Barrierefreiheit Als Teil der kontinuierlichen Anstrengungen, um Kundenbedürfnissen noch besser gerecht zu werden, beinhaltet LabVantage 8.8 Funktionen für eine verbesserte Konformität mit dem internationalen WCAG-Standard (Web Content Accessibility Guidelines), Section 508, der den Zugang zur Plattform für Benutzer mit Seh- und sonstigen Einschränkungen erleichtern sollen. Die verbesserte Version von LabVantage Portal verfügt jetzt über eine WCAG-Zertifizierung, die mehrere neue Funktionen für eine verbesserte Zugänglichkeit bestätigt.

LabVantage ist bekannt für seinen überragenden Kundenservice. Das LabVantage Professional Services Team steht bereit, um Anwendern dabei zu helfen, den gesamten Umfang der Vorteile und Verbesserungen in Version 8.8 auszuschöpfen.

Für weitere Informationen über LabVantage LIMS 8.8 klicken Sie hier oder senden Sie eine E-Mail an info@labvantage.com.

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Labor-Softwarelösungen für Unternehmen engagiert sich LabVantage Solutions für die Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Transformation von Daten zu Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar und in eine gemeinsame Architektur eingebunden. Sie arbeitet zu 100 browserbasiert und unterstützt so Hunderte von Benutzern gleichzeitig. Sie wird vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen verbinden. Dadurch wird eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (Electronic Laboratory Notebook, ELN), einem Laborausführungssystem (Laboratory Execution System, LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (Scientific Data Management System, SDMS) und fortschrittlicher Analytik sowie für Anwendungen im Gesundheitswesen einem Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 globale Kundenstandorte in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Öl und Gas sowie Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. Das in Somerset,US-Bundesstaat New Jersey, ansässige Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen bietet seit vier Jahrzehnten ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das seinen Kunden ermöglicht, Innovationen im FuE-Zyklus zu beschleunigen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, präzise Aufzeichnungen zu erstellen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

