Vereinbarung über Erkundung der Entwicklung einer Lösung, die wissenschaftliches Hochleistungs-Computing ermöglicht

IQM Quantum Computers (IQM), der europäische Marktführer für den Bau von supraleitenden Quantencomputern und Keysight Technologies, ein führender Anbieter von fortschrittlichem Design und Validierungslösungen zur Unterstützung von Innovationsprozessen für die Vernetzung und Sicherung der Welt, unterzeichnen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding), um die Entwicklung einer Quantencomputing-Lösung zu erforschen und Hochleistungsrechnen (HPC) vor Ort zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005366/de/

IQM Quantum Computer Design (Graphic: Business Wire)

Mithilfe dieser Zusammenarbeit werden beide Unternehmen ihre jeweilige Kompetenz in den Bereichen Quantencomputing und Kontrollsysteme nutzen, um die Entwicklung skalierbarer Quantencomputer vor Ort zu erforschen, welche die Wissenschaftler und Forscher in die Lage versetzen können, die Leistungsfähigkeit des Quantencomputings für HPC-Anwendungen zur Geltung zu bringen.

Keysight bringt seine Infrastruktur-Kompetenz in die Zusammenarbeit mit dem weltweit ersten digitalen Quantencomputing-Kontrollsystem (QCS), der EDA-Workflow-Software (Electronic Design Automation) sowie den Weltklasse-Quantencomputing-Kompilierungs-, Fehlerminderungs- und Fehlerdiagnose-Tools ein.

"Unsere Zielsetzung ist die Bereitstellung des weltweiten Zugangs zu unterschiedlichen Lösungen für unsere Kunden und potenziellen Nutzer und diese einzigartige Partnerschaft mit Keysight wird uns nun in die Lage versetzen, eine branchenführende Lösung für HPC-kompatible Quantencomputing-Systeme vor Ort zu erstellen", so Dr. Peter Eder, Head of Partnerships bei IQM Quantum Computers. "Aufgrund unserer starken Position als europäischer Marktführer im Bereich der supraleitenden Quantencomputer werden wir unsere Kompetenz ständig erweitern können, um Branchenlösungen voranzubringen und das Ökosystem zu vergrößern."

"Wir sind hocherfreut, eine Partnerschaft mit IQM einzugehen, um eine branchenführende Quantencomputing-Lösung vor Ort bereitstellen zu können, um wissenschaftliche Workflows im Bereich des Hochleistungs-Computings zu ermöglichen", so Dr. Eric Holland, Director of Strategic Growth Initiatives for Keysight's Quantum Engineering Solutions (QES) Group. "Aufgrund der großen globalen Reichweite von Keysight, der Geschichte seiner Hochleistungsprodukte und seinem starken Quantentechnologie-Team in Verbindung mit dem hervorragenden Ruf und der Abstammung von IQM liegen beste Voraussetzungen vor für eine bezwingende kombinierte Quantencomputing-Lösung vor Ort, um wissenschaftliches Rechnen zu ermöglichen."

Über Keysight Technologies

Keysight liefert fortschrittliches Design und Validierungslösungen, die zur Beschleunigung von Innovationen für die Vernetzung und Sicherung der Welt beitragen. Der Einsatz von Keysight für hohe Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwarebasierte Erkenntnisse und Analysen, welche die Technologieprodukte von morgen im Rahmen ihres Entwicklungszyklus, der Design-Simulation, der Prototyp-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und Netzwerk-Leistungsoptimierung und der Sichtbarkeit in Unternehmen, bei Service-Providern und in Cloudumgebungen schneller auf den Markt bringen. Unser Kundenumfeld umspannt die weltweiten Kommunikations- und Branchen-Ökosysteme, die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, den Automobil- und Energiesektor, die Halbleiterindustrie sowie die allgemeinen Elektronikmärkte. Keysight erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzvolumen in Höhe von 4,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) finden Sie unter www.keysight.com.

Über IQM Quantum Computers

IQM ist der paneuropäische Marktführer im Bau von Quantencomputern. IQM bietet Supercomputing-Rechenzentren, Labors und Unternehmen die Installation von Quantenrechnern vor Ort an und erlaubt vollen Zugang zu dieser Hardware. Für Industriekunden bietet IQM einen Quantenvorteil durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. IQM baut zusammen mit dem gemeinnützigen Technischen Forschungszentrum Finnland (VTT), der größten Organisation für Auftragsforschung in Nordeuropa, den ersten kommerziellen 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland. Das von IQM geleitete Konsortium Q-Exa baut einen Quantencomputer in Deutschland. Dieser Computer wird in einen High-Performance-Supercomputer integriert werden, um dessen Forschungsleistung zu beschleunigen. IQM beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter:innen und hat Büros in Paris, Madrid, München und Espoo.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005366/de/

Contacts:

IQM Media Contact

Raghunath Koduvayur, Head of Marketing and Communications

E-Mail: Raghunath@meetiqm.com

Mobil: +358 50 4876509

www.meetiqm.com

Keysight Media Contact

Paul Erwin

Tel.: +1 248-430-9075

Paul.Erwin@keysight.com

www.keysight.com