VANCOUVER, British Columbia, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" oder das "Unternehmen") (TSX:WPRT/Nasdaq: WPRT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich emissionsarmer alternativer Kraftstoffe, hat heute bekanntgegeben, dass es den Zuschlag für ein Programm zur Entwicklung und Lieferung von Flüssiggas-Systemen (LPG) an einen globalen Erstausrüster (OEM) für eine Reihe seiner Euro-7-Fahrzeugplattformen erhalten hat. Das Geschäft soll einen Jahresumsatz von 40 Mio. EUR generieren, und die Produktion soll im ersten Quartal 2025 beginnen.



Die Förderung der Einführung von alternativen Kraftstofftechnologien für leichte und schwere Nutzfahrzeuge ist ein wesentlicher Bestandteil der OEM-Technologie-Lieferstrategie von Westport. Anfang dieses Jahres erhielt Westport den Zuschlag für ein Programm im Umfang von 38 Mio. EUR zur Unterstützung desselben OEM mit LPG-Systemlösungen für seine Euro-6-Fahrzeuganwendungen. Im Rahmen dieses neuen Programms wird Westport Kraftstoffsystemlösungen für die Euro 7-Anwendungen des OEM anbieten und das gesamte LPG-System vom Kraftstofftank bis zu den Einspritzdüsen liefern.

"Wir freuen uns, diesen branchenführenden OEM weiterhin zu beliefern und ihn dabei zu unterstützen, sowohl die Euro 6- als auch die Euro 7-Anforderungen zu erfüllen, um sauberere Fahrzeuge und eine bessere Luftqualität für die europäischen Gemeinden zu gewährleisten", so David M. Johnson, Chief Executive Officer von Westport Fuel Systems. "Unsere bewährten Lösungen bieten dem wachsenden globalen Markt erschwingliche, saubere Transportmöglichkeiten, die die Gesamtleistung und Effizienz von Fahrzeugen optimieren."

LPG und Bio-LPG, auch bekannt als Propan oder Autogas, ist ein alternativer Kraftstoff mit sauberer Verbrennung, der zum Antrieb von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen verwendet wird. Mit LPG betriebene Fahrzeuge sind eine kostengünstige und emissionsarme Alternative zu Fahrzeugen, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden, und die Technologie erfüllt die strengen gesetzlichen Anforderungen zur Emissionsreduzierung. Mit LPG betriebene Fahrzeuge dürfen in Europa in Verkehrszonen mit Emissionsbeschränkungen fahren.

Kostengünstige alternative Kraftstofflösungen wie LPG sind eine überzeugende Option zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in Märkten wie Europa, wo die Tankstelleninfrastruktur gut ausgebaut ist. Alternative Kraftstoffe für Verkehrsanwendungen werden weltweit zunehmend als erschwingliche, effiziente und saubere Alternative nachgefragt.

Über Westport Fuel Systems

Westport Fuel Systems treibt Innovationen für eine sauberere Zukunft voran. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Die Technologie von Westport bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung des Klimawandels und der Luftqualität in Städten erforderlich sind. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Wachstum des globalen Marktes für alternative Kraftstoffsysteme, die Faktoren, die für dieses Wachstum verantwortlich sind, die erwarteten Einnahmen, den Zeitpunkt der Einnahmen und das erwartete Datum für den Beginn der Produktion des erwähnten LPG-Kraftstoffsystems und der Komponenten. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören die Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, seiner Dauer, seinen Auswirkungen und den Reaktionen der Regierung darauf, der allgemeinen Wirtschaft, der Zahlungsfähigkeit, der Regierungspolitik und der Regulierung, der Nachfrage nach LPG-Kraftstoffsystemen und -komponenten, Unterbrechungen der Versorgungskette sowie andere Risikofaktoren und Annahmen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder unsere Finanzlage auswirken können, wie sie in unserem jüngsten Jahresbericht und anderen Berichten an die Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind. Darüber hinaus sind anhaltende oder neue Auswirkungen und die Folgen des COVID-19-Ausbruchs zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen vorausschauenden Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht wurden. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gemäß National Instrument 51-102 erforderlich. Die Inhalte der Websites, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Anfragen:

Medienarbeit

Tel.: +1 947-339-8097

E-Mail: media@wfsinc.com

Anlegerbeziehungen

Tel.: +1 604-718-2046

E-Mail: invest@wfsinc.com