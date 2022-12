NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu ein Jahr Ampel:

Das eine Manko der immer noch jungen Koalition ist ihr Personal. Es fängt mit dem Kanzler an, der sich durch wichtige Auftritte leider oft hindurchnuschelt und hindurchflüstert. Man hätte nie gedacht, dass jemand uninspirierter wirken könne als Angela Merkel, aber dennoch ist es jetzt der Fall. (.) Hinzu kommt die dauerhafte Sollbruchstelle in der Koalition - die zwischen SPD/Grünen und FDP. Die unterschiedlichen Vorstellungen in vielen Fragen, von der Steuer- bis zur Atompolitik, belasten zunehmend die Arbeit der Ampel. Es ist überhaupt nicht erkennbar, dass sich das jemals bessern könnte. Daraus immer nur der FDP einen Vorwurf zu machen, ist unfair./yyzz/DP/mis