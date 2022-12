BERLIN (dpa-AFX) - Die Bearbeitung der Steuererklärungen könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Steuer-Gewerkschaft um Monate verzögern. Der Gewerkschaftsvorsitzende Florian Köbler begründete dies in der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) mit den Entlastungsmaßnahmen der Ampel-Koalition. "Für die Verwaltung sind Entlastungsmaßnahmen wie die Energiepreispauschale ein Horror", sagte Köbler. Die Zahl der Steuererklärungen schieße damit in die Höhe. Die Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiteten, kämen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher. "Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen", sagte Köbler. Das sei vor allem für Menschen bitter, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant hätten./shy/DP/zb