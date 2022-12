Die Valencianische Vereinigung der Landwirtschaft (AVA-ASAJA) und die Vereinigung der Avocado-Erzeuger (ASOPROA) gaben am 3. Dezember auf einer Werbeveranstaltung für die valencianische Avocado, die in La Marina de València stattfand, bekannt, dass dieses lokale Avocado-Erzeugnis nun das ganze Jahr hindurch konsumiert werden kann. Foto © AVA-ASAJA / ASOPROA Dies ist so,...

Den vollständigen Artikel lesen ...