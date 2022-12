DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TUI - Der in der Pandemie mit Staatsgeldern gerettete Tourismuskonzern Tui drängt in das Geschäft erfolgreicher Reiseplattformen wie Booking, Getyourguide oder Expedia. Der Plan: Die Kunden sollen künftig selbst die Elemente ihrer Reise zusammenstellen, Tui packt das dann zu einem Paketangebot zusammen. "Es wäre vermessen zu sagen, wir wollen die führenden Plattformen schlagen. Aber wir wollen eine ebenso gute Alternative sein", sagte der neue Tui-Chef Sebastian Ebel dem Handelsblatt. In den nächsten zwölf Monaten will Ebel zeigen, dass die Strategie aufgeht. (Handelsblatt)

DB SCHENKER - Am Mittwoch kommender Woche wird der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn den Vorstand aller Voraussicht nach damit beauftragen, einen Verkauf von bis zu 100 Prozent der Anteile an der Logistiktochter Schenker vorzubereiten. Das geht aus Unterlagen für die Sitzung des Kontrollgremiums am 15. Dezember hervor. Ein Beschluss, dass Schenker tatsächlich verkauft wird, werde aber nicht fallen, ist im Umfeld des Kontrollgremiums zu hören. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn wollte sich zu den Informationen auf Anfrage nicht äußern. (Handelsblatt)

REWE - Rewe-Chef Lionel Souque will sich bei Verhandlungen über Lebensmittelpreise nicht von den großen internationalen Konzernen erpressen lassen. "Wir haben rund 10.000 Lieferanten und nur mit wenigen großen Konflikte", sagte Souque dem Tagesspiegel. "Aber wir müssen denen zeigen, dass wir uns nicht erpressen lassen." "Wir haben bisher rund die Hälfte der Preiserhöhungen verhindern können", sagte Souque, der den mit Rewe und der Discounttochter Penny zweitgrößten Lebensmittelhändler Deutschlands leitet. Rewe streitet derzeit mit dem US-Lebensmittelkonzern Mars über Preiserhöhungen und steuert auf einen Konflikt mit Pepsi zu. "Pepsi hat uns zum 1. Januar nächsten Jahres mit unglaublichen Preiserhöhungen für die Energydrink-Marke Rockstar konfrontiert, die wir nicht akzeptieren werden", so Souque. (Tagesspiegel)

M.M. WARBURG - Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg will die Kosten senken, um ihr Überleben dauerhaft zu sichern. Die erst seit wenigen Monaten amtierenden Chefs Markus Bolder und Stephan Schrameier haben intern das Ziel ausgegeben, innerhalb eines Jahres operativ profitabel zu werden. Im Zuge dessen saniert die Bank ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden: So könnte sie sich von etwa 30 Prozent der 120 Mitarbeiter in der Sparte Private Banking trennen. Zudem schließt das Institut seine Standorte in Osnabrück und Braunschweig. Zugleich soll eine Vertriebsoffensive die Erträge der Bank steigern. Wie es in Finanzkreisen heißt, gibt es zudem Überlegungen für den Einstieg eines weiteren Gesellschafters. (Wirtschaftswoche)

ING - Der niederländische Finanzkonzern ING plant eine Expansion des Geschäftes in Deutschland. "Wir setzen in Deutschland wieder verstärkt auf Kundenwachstum und peilen die Marke von zehn Millionen Privatkunden für 2025 an", sagte Konzernchef Steven van Rijswijk der Süddeutschen Zeitung. Derzeit hat ING in Deutschland etwa neun Millionen Kunden. Dazu seien auch Akquisitionen denkbar. "Wir sind eher an lokalen als an internationalen Instituten interessiert. Solche Institute könnten wir auch viel leichter integrieren", sagte van Rijswijk. (SZ)

DFB - Der Deutsche Fußball-Bund muss sich zunehmend auch um seine finanzielle Situation sorgen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will er bei seiner Präsidiumssitzung am Freitag die Auflösung eines etwa 46 Millionen Euro schweren Fonds beschließen, damit "die ständige Zahlungsfähigkeit" gewährleistet ist. Der Hintergrund für diesen Schritt ist insbesondere der schwache Jahresabschluss für 2021. Dieser weist ein Minus von 30,914 Millionen Euro aus. (SZ)

